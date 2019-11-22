13 минут в неведении: беременных и детей во время пожара в СК «Чемпион» оставили в раздевалке без света

Небольшой пожар, который сегодня произошел в популярном спорткомплексе «Чемпион», находящимся на Гоголя во Владивостоке, стал причиной горячих споров в соцсетях. Дело в том, что некоторые посетители заведения остались в шоке от процесса эвакуации. Клиенты уверяют, что беременные женщины и мамы с маленькими детьми покинули помещение в числе последних. Участники занятия в бассейне спокойно переодевались, не догадываясь о происходящем, ведь сирены в здании, попросту нет. «КП»-Владивосток» попыталось разобраться, действительно ли у страха глаза велики, или подобные страшные события уже стали обыденными в Приморье.

О ситуации от очевидца

Как поделилась жительница Владивостока, во время ЧП охранник бегал по этажам, которых к слову 4, и предупреждал посетителей. Общей системы оповещения в здании нет. Сигнал подается только на пульт охраны. Поэтому некоторые клиенты оставались в опасном неведении больше 10 минут. В случае серьезного пожара, за это время огонь уже мог отрезать людей от пути спасения.

– В спорткомплексе просто выключился свет. Бывает, думаю, как раз закончилось занятие в бассейне. Пойду, переоденусь и домой. В коридоре темно, пахнет гарью, но никаких воплей сирены. Значит все нормально, успокаивала себя я. Важно отметить, что мое занятие было для беременных, нас таких семеро. И еще мамы с грудничками. Охранник зашел через 10 минут после случившегося в раздевалку, со словами: «Ой, а чего Вы здесь делаете? Быстрее убегайте – пожар!». Еще через 3 минуты пришла женщина и провела нас по темному коридору, который уже был весь в дыму,– рассказала одна из клиенток в интернете.

Увидев опубликованный пост, приморцы поддержали испуганную женщину. Заверив, что с подобной халатностью действительно нужно бороться. Будущей маме порекомендовали обратиться в прокуратуру. Обеспокоенные жители города уже попросили вмешаться в ситуацию мэрию Владивостока и направили обращение с просьбой провести проверку в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ПК.

– А, если охранник решит, что героев много, а он у мамы один? Кто пойдет по коридорам сообщать, что пожар. Вот так массовые трагедии и случаются,– делятся пользователи социальных сетей.

Это просто задымление

Справедливости ради, чтобы ситуация не была преподнесена лишь с одной стороны, «Комсомолка» обратилась за официальными комментариями к представителю спорткомплекса. С корреспондентом пообщалась маркетолог Юлия.

– Расскажите, пожалуйста, что вообще произошло? И как работает система оповещения?

– Задымление обнаружили в 11:35. Пожарная сигнализация работает следующим образом –информация поступает на пульт к охраннику, после чего он сообщает о случившимся в соответствующие службы и всем сотрудникам комплекса. В 11:42 пожарные уже прибыли на место. Возгорания не было, было просто задымление. Но в превентивных целях мы решили эвакуировать всех клиентов комплекса.

– Почему беременные женщины вышли позже?

– Они были в безопасной зоне, далеко от места задымления. Но мы все равно решили их вывести. Просто им дали больше времени, чтобы одеться, ведь они занимались в бассейне. Эвакуировать нам их приходилось либо на улицу, либо в гостиницу «Аванта», которая находится поблизости. Чтобы люди не замерзли, размещали всех в холле. Технический директор проверила весь комплекс и лично выводила клиентов, в том числе беременных женщин. Девушки выходили спокойно, вполне адекватно реагировали.

– Сейчас спортклуб работает или помещения проветриваются?

– Задымление было не такое уж и большое. С 14:00 работает большая часть комплекса, – поделилась сотрудница «Чемпиона».

Всего две машины

Сообщение о задымлении в цокольном помещении здания на Партизанском проспекте, 44 поступило в 11:35. Спустя 7 минут пожарные уже прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации возгорания. Общая площадь составила всего 1 квадратный метр, однако внутри помещения наблюдалось сильное задымление. В целях безопасности из здания было эвакуировано 40 человек. Стоит отметить, что персонал выводил оставшуюся часть людей уже в присутствии специалистов. Возгорание удалось потушить в 11:49. К тушению привлекалось 10 человек и 2 спецмашины.

На вопрос о работе сигнализации и в целом законности подобного рода системы оповещений в огромном здании, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов констатировал, что есть соответствующие регламенты, которые касаются зданий и их назначений. Ответы на технические вопросы сможет дать эксперт, который присутствовал на месте. Но только после проведения соответствующей проверки.