2019-11-22T10:38:04+03:00
Происшествия

За публичное унижение - публичный приговор: в Приморье осудили офицера, который издевательствами довел срочника до самоубийства

Командир взвода за любую провинность бил парня, оскорблял, лишал еды и сна
Кристина ГРИН
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По приговору суда его лишили звания офицера.По приговору суда его лишили звания офицера.Фото: Социальные сети
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18 -летнего Станислава Кузема из Магнитогорска призвали в армию в ноябре прошлого года. По распределению он попал в воинскую часть Уссурийска. Он был одним из тех, кто, действительно, хотел служить в армии. Тогда родные и близкие парня не знали, что живым он обратно домой не вернется. Его нашли на полигоне в селе Сергеевка без признаков жизни в конце марта 2019 года. Следователи резюмировали – суицид.

Страшная весть с Дальнего Востока о том, что сына больше нет, поступила маме парня по телефону. Примечательно, что обвинения выдвинули 36-летнему старшему лейтенанту Евгению Хомякову, который командовал взводом.

Выяснилось, что у погибшего и офицера был конфликт, о котором знали практически все. Евгений издевался над срочником. По словам свидетелей, не давал ему спать, есть, бил, оскорблял его честь и достоинство, унижал и заставлял делать работу за него.

Согласно приговору суда, суициду предшествовали психическое и физическое насилия, психофизическое истощение, болезненное состояние психики – невроз и, как следствие, депрессия из-за которой он решил покончить с собой.

- В совокупности совершенных преступных деяний, предусмотренных пунктами «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ, суд приговорил обвиняемого к 6 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительной работы, в госслужбе и органах местного самоуправления на срок 2 года, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Ольга Новаковская, ответственный за взаимодействие со СМИ при Уссурийском гарнизонном военном суде. – В соответствии с 48 статьей УК РФ его лишили воинского звания. Гражданин взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Примечательно что в зале суда присутствовала группа военных. Есть предположение, что офицеров привели в зал суда для профилактики. Мол, смотрите, что бывает из-за неуставных отношений.

Решение представителя Фемиды может быть обжаловано в течение 10 дней в Тихоокеанском флотском военном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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