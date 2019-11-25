Чем больше детей – тем больше счастья

Закончив университет с красным дипломом, Инна плавно поднялась по карьерной лестнице от простого специалиста до начальника отдела, завела успешный блог, в котором уже 9 тысяч подписчиков, ведет спортивный образ жизни и следит за питанием, благодаря чему в свои 39 лет выглядит просто потрясающе. Но ее главное и самое дорогое достижение в жизни – Инна любящая жена и мама троих мальчишек.

ТРИ БОГАТЫРЯ

Первый ребенок появился в семье Ефановых почти 17 лет назад.

- Я тогда только универ заканчивала, когда у нас появился Герман, но нам было очень комфортно втроем. Наслаждались будучи маленькой семьей - какие-то денежные накопления тратили на путешествия, хотелось посмотреть мир, пока молодые. Долгое время о втором ребенке мы как-то серьезно не задумывались. Хотя где-то внутри я всегда чувствовала, что у меня будет еще поздний малыш.

До 40 лет Инна планировала посвятить все время карьере, но жизнь распорядилась иначе, и три года назад, а затем и в нынешнем году в семье случилось прибавление.

- На мой взгляд, это хорошо, когда у детей есть большой разрыв. Если дети-погодки, то это, конечно, они вместе растут, поддерживают друг друга, но ведь они одновременно поступают и в школу, и в институт… То есть это двойные затраты, а мне всегда хотелось максимально вложиться в каждого ребенка, чтобы никто ни в чем не нуждался.

Родион появился на свет спустя 13 лет, после рождения Германа. И, по словам Инны, мальчик очень сильно укрепил отношения в семье – родители снова почувствовали себя молодыми.

- У нас наступил какой-то период, когда очень захотелось малыша. Подошли осознанно, старшего подготавливали. Ведь он у нас был до этого единственный, такой елейный, любимый. И когда он узнал, что у нас будет пополнение, то в слегка приятном шоке был. Зато после вместе с нами ждал родов, и когда узнал, что будет именно мальчик, обрадовался. Между ними до сих пор теплые отношения, и возраст – не помеха.

А вот Елисею сейчас всего лишь 7 месяцев.

- Мы почему-то были уверены, что третий ребенок будет девочка, ведь это как бы естественно, что рождаются дети разного пола… Но у нас снова родился мальчик. Муж гордится, что у него три сына.

Отец и старший сын, по словам Инны, не очень любят фотографироваться, поэтому кадры с ними в ее инстаграме - редкость. Фото: innaplanetnaya_

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ

Секрет материнского успеха Инны в правильном расставлении приоритетов. Во главе угла всегда должны быть накормленные дети, но без фанатизма. А дальше уже по повестке дня.

Не обязательно сидеть взаперти все время и готовить первое, второе и третье. Если Инна не успевает приготовить, убрать в квартире, то семья делает это вместе вечером. Выходит и быстрее, и веселее.

- Я не могу целыми днями убираться, готовить, стирать. Сейчас я в декрете, но у меня есть обязательства, и поэтому я часто приезжаю в офис. В течение дня детей вожу на «развивашки». У нас хорошо распределены обязанности по дому между всеми членами семьи. Ну и плюс мы, как родители, хорошо подготовились к рождению третьего малыша: купили стиральную машинку с функцией сушки, мультиварку. Иногда можем клининговую компанию позвать убираться - это все значительно сокращает время. На моих плечах лежит ровно столько, сколько я могу вынести.

ЧТО ТАКОЕ «ТРУДНОСТИ»?

Всякие пеленки-распашонки - это быстро проходящий период. Гораздо сложнее становится с ребенком-подростком, когда нужно сохранить близкие отношения в семье и не упустить ребенка.

- У меня старшему вот в декабре 17 лет будет, сам по себе он очень умный. Олимпиады многие выигрывал, книги любит читать. При этом я понимаю, что не со всеми ведь детьми так - кого-то нужно заставлять учиться, а с подростками это так трудно делать… Родители ведь хотят, чтобы у ребенка было светлое будущее, чтобы он поступил в высшее учебное заведение. Вот это все сложно, а детские капризы, оттого, что малыш не выспался – мелочи, которые вскоре уйдут.

А настоящее счастье, по мнению Инны, заключается в домашнем очаге.

- Это такая радость, когда малыш говорит первое слово, делает первый шаг… Все наше счастье заключается в детях и чем их больше – тем больше и счастье.

Инна говорит, что с рождением детей и сама омолодилась. Фото: innaplanetnaya_

ОПЫТ ПРИГОДИЛСЯ

Свой блог в инстаграме Инна начала в декрете, и неожиданно для себя у нее появилось новое хобби.

- Когда работала, конечно же, не было времени ни для инстаграма, ни для какого-то блога. А когда родила это все само так развилось, стало новым, интересным. Мне нравится делиться какими-то своими советами, опытом. Я уже в таком возрасте, что могу чем-нибудь помогать молодым мамам. И для меня это очень познавательно, ведь круг интересов у мам одинаковый.

О ПОХУДЕНИИ

Из-за того, что в семье маленькие дети, то и их родители стараются соответствовать – продлевают молодость с помощью правильного питания и спорта.

- Так как я родила в довольно приличном возрасте, к тому же еще и два раза подряд, то у меня образовался лишний вес. А хочется хорошо выглядеть хотя бы для своей семьи. После вторых родов я нашла в интернете программу для похудения и скинула тогда буквально за несколько месяцев двенадцать килограммов. И сейчас после третьих родов я пытаюсь привести себя в порядок. Уже похудела на десять - вешу даже меньше, чем после рождения Родиона.