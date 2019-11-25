2019-11-25T12:40:36+03:00
Общество

Голым ребенком, чистящим снег с крыши школы, заинтересовались следователи Приморья

СК пытается найти виновного в нарушении правил техники безопасности [видео]
Кристина ГРИН
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Следователи проводят проверку по статье "Халатность".Следователи проводят проверку по статье "Халатность".Фото: Социальные сети
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Видео снежного перформанса вызвало много шумихи в сети. Так еще бы, если на кадрах ученик, на вид, средних классов без верхней одежды стоит на козырьке 31 школы в Уссурийске и, вооружившись лопатой, отважно борется со снегом. Под «без верхней одежды» мы имеем виду не только куртку, но и кофту.

Анекдотичность ситуации заключается в том, что, по словам автора видео, безопасность мальчику обеспечивает учитель, который стоит за ним внутри школы и придерживает ребенка. Надежность 90 уровня.

Голым ребенком, чистящим снег с крыши школы, заинтересовались следователи Приморья.Соцсети

Так кадрами сперва заинтересовались сотрудники полиции. Они инициировали проведение проверки. В образовательное учреждение направились инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить, что же стало причиной такой странное коммунальной работы. Спустя несколько часов история с голым мальчиков, снегом и школой дошла до следователей.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в городе Уссурийске подросток в легкой одежде зимой счищает с козырька школы снег, при этом его поддерживает взрослый человек, находящийся внутри здания (в нарушение правил техники безопасности), - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Позже стали известны личности героев «фильма».

- Установлено, что 22 ноября, учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Узнав о происшествии, заместитель директора школы по административно-хозяйственной части провела с женщиной профилактическую беседу, напомнив о требовании неукоснительного соблюдения техники безопасности в образовательном учреждении.

Между тем по результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение. Очень надеемся на то, что мальчик не простыл, с ним все в порядке, а главное - что подобное больше не повторится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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