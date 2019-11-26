Первое дальневосточное судно-краболов по принципу «где ловим, там и строим» заложили во Владивостоке

Первый на Дальнем Востоке краболов заложили 26 ноября на владивостокском предприятии АО «Восточная верфь». Судно будет строиться в рамках закона, который в народе прозвали «квоты в обмен на инвестиции». Такой принцип создан для возрождения судостроительной отрасли на Дальнем Востоке.

О ЧЕМ РЕЧЬ?

Принцип «где ловим, там и строим» предполагает, что компании будут развивать в регионах Дальнего Востока рыбодобычу, соответственно, строить флот, либо заниматься рыбопереработкой и возводить заводы. В обмен на это государство выделит промысловикам квоты на добычу биоресурсов. Победители крабовых аукционов в обмен на промысел должны строить суда-краболовы на дальневосточных верфях.

- Для нужд Дальнего Востока будет поострено 14 рыбоперерабатывающих заводов и 39 судов. Для того чтобы часть этих судов строилась на предприятиях ДФО правительство разрабатывается механизм предоставления субсидий. Рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, будет субсидироваться 20 процентов стоимости, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Заказы на 25 краболовов в рамках инвестиционных квот, размещены на верфях Дальнего Востока. Они находятся в стадии реализации.

- Находкинский судоремонтный завод работает с проектом из шести краболовов. Насколько мне известно, обсуждаются заказы на верфях Хабаровского края – Амурский судостроительный завод и хабаровский, - отметил Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Заказчиком первого краболова стала компания ООО «Дальневосточное побережье», которая выиграла четыре квоты на добычу биоресурсов. Всего предприятие заключило договор на возведение семи рыбопромышленных судов – четырех краболовов и трех ярусоловов для добычи трески.

- Это знаменательное событие для всего судостроительного комплекса края – рыбопромысловое судостроение возвращается на приморскую землю. «Восточная верфь» открывает целую линейку строительства новых судов для крабового промысла. Я уверен, что этому примеру последуют и другие предприятия. И это даст возможность трудоустроить тысячи людей, пополнить краевой бюджет и, самое главное, вернуть судоремонт в регион, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Первый краболов, по планам, сойдет со стапелей «Восточной верфи» в 2021 году, завершение проекта намечено на 2023 год. Эти суда, согласно проекту, будут универсальными: добывать и перевозить живого краба смогут, ловить треску и креветку. Строительство ярусоловов начнется в 2021 году. Стоимость каждого судна – порядка 1,5 миллиона рублей.

ПОДНЯТЬ С КОЛЕН

Инвестиционные квоты должны восстановить судостроение не только в Приморье, но и во всем Дальнем Востоке. Рыбопромышленники, которые ведут промысел в ДФО, строят суда в основном Корее и Китае. Принцип «где ловим, там и строим» призван стимулировать спрос и наполнить заказами дальневосточные верфи, которые, как сказал господин Трутнев, находятся в сложном состоянии.

Возрождение судостроения, а впоследствии и судоремонта, так как краболовы будут обслуживаться на «родных» заводах, - это дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона. Плюс рыбопромышленники будут создавать рабочие места в России, а не за рубежом.

- Для успеха проекта важным является стабильность законодательных и налоговых условий. Сейчас обсуждается проект поправок в налоговый кодекс и главное, чтобы не произошло увеличение налогового бремени. Строительство ведется за счет кредитных ресурсов и удар сверху налогами затруднит реализацию проекта, - добавил господин Зверев.

СПРАВКА «КП»

Половина квот на вылов ценного биоресурса распределяется в ходе конкурса между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. На кону – 35 лотов. По итогам конкурса федеральный бюджет получит 142 миллиарда рублей дополнительной прибыли.

По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов. В 2019 году инвестиции рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока в строительство судов рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих предприятий превысят 27 миллиардов рублей.