С работы лучше уйти пораньше: синоптики прогнозируют снег во Владивостоке

Синоптики на 26 ноября прогнозируют осадки во Владивостоке. Небольшой снег начнется вечером и прекратится лишь завтра днем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

С сегодняшнего дня погода в Приморье начала меняться в холодную сторону. Если еще днем температура была относительно теплой (особенно для последнего месяца осени), столбики термометров показывали максимальные значения температур −2…−10 градусов, то ближе к вечеру температурный фон понизился. К краю приблизились атмосферные фронты и облачность. Из-за «гостей» на территории региона местами выпали твердые осадки.

Во Владивостоке вечером погода также ухудшится – с вероятностью 60% в городе пойдет снег. Во второй половине ночи ветер поменяет своё направление на северное и усилится.

По прогнозам гидрометеорологов, днем 27 ноября погода немного прояснится: осадки кончатся, но сильный ветер останется. Его порывы будут достигать 18-23 метров в секунду. Похолодание продолжится. Минимальная и максимальная температура будет в пределах −3…−6 градусов.