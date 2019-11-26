2019-11-26T09:31:33+03:00
Общество

С работы лучше уйти пораньше: синоптики прогнозируют снег во Владивостоке

Осадки начнутся вечером и закончатся к утру следующего дня
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке ожидается снегВо Владивостоке ожидается снегФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики на 26 ноября прогнозируют осадки во Владивостоке. Небольшой снег начнется вечером и прекратится лишь завтра днем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

С сегодняшнего дня погода в Приморье начала меняться в холодную сторону. Если еще днем температура была относительно теплой (особенно для последнего месяца осени), столбики термометров показывали максимальные значения температур −2…−10 градусов, то ближе к вечеру температурный фон понизился. К краю приблизились атмосферные фронты и облачность. Из-за «гостей» на территории региона местами выпали твердые осадки.

Во Владивостоке вечером погода также ухудшится – с вероятностью 60% в городе пойдет снег. Во второй половине ночи ветер поменяет своё направление на северное и усилится.

По прогнозам гидрометеорологов, днем 27 ноября погода немного прояснится: осадки кончатся, но сильный ветер останется. Его порывы будут достигать 18-23 метров в секунду. Похолодание продолжится. Минимальная и максимальная температура будет в пределах −3…−6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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