2019-11-26T09:42:00+03:00
Здоровье

Вся правда о простуде и гриппе!

Несколько фактов о холодном времени года и здоровье в это время
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1. Можно ли заболеть от сквозняка в квартире?

- От сквозняка нельзя. Сам по себе сквозняк не может вызвать инфекцию - ее вызывают вирусы. Но если воздействие холода будет длительным, а ваш иммунитет окажется ослабленным, то первая встреча с респираторными вирусами может оказаться в не вашу пользу.

2. Можно ли бегать при минусовой температуре по утрам?

- Бегите. Это даже рекомендуется. Но врачи говорят, что очень важно правильно одеваться - так, чтобы не перегреться, не замерзнуть и не поскользнуться. Особенно внимательно к их советам должны прислушаться пожилые люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им лучше отдельно посоветоваться с врачом - стоит бегать или нет.

При ОРВИ, если есть только насморк или немного болит горло, а температура нормальная, тренироваться допустимо. Многие спортсмены так делают. Но лучше все же обойтись без больших нагрузок.

3. Полезно ли «пропотеть», если простудился?

- Нет. Более того, если вы при этом мало пьете, такая процедура грозит обезвоживанием. Через пот выходит мало вредных веществ. Если вы надеетесь, что благодаря этому спадет температура, то есть куда более логичные и надежные способы, чем кутаться. Например, обтирания водой (не алкоголем). Или прием жаропонижающих.

4. Какие есть лекарства при ОРВИ, которые подходят и взрослым, и детям?

- Для таких случаев держите в своей аптечке «Оциллококцинум».

Он способен помочь иммунитету бороться с простудой* и ускорить уменьшение ее симптомов**.

- На ранней стадии заболевания примите 1 дозу гранул; если симптомы не проходят, повторите прием 1 дозы 2-3 раза с интервалом 6 часов.

- На выраженной стадии заболевания принимайте лекарство по 1 дозе гранул утром и вечером в течение 1-3 дней.

Что особенно приятно, препарат подходит для взрослых и для детей с самого рождения!

*Oscillococcinuminpatientswithinfluenza-likesyndromes: а placebo-controlleddouble-blindevaluationRosemariePapp, GertSchuback, ElmarBeck, GeorgBurkardBritishHomoeopathicJournal, 1998, Vol. 87

** Направление совершенствования терапии ОРВИ у детей

Н. А. Геппе, Н. А. Крылова, Е. Н. Тюрина, Е.А. Яблокова

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