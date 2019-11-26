Первая красавица и отвергнутый сын сотрудника полиции: пропавшую после свидания девушку нашли мертвой в Приморье

«Первая красавица поселка» - так все говорят о 17-летней Даше. Только вот теперь с суффиксом прошедшего времени, потому что пропавшую несколько дней назад девушку нашли. Мертвой. Раздетой. В реке Уссури.

ЗАДУШИЛ КОЛГОТКАМИ

Информация о том, что Даша пропала, появилась 22 ноября. На поиски выдвинулись ее родственники, соседи, волонтеры и сотрудники полиции. Они прочесали все близлежащие окрестности – ничего. Никаких следов, которые могли бы подсказать, где находится девочка. История оказалась с трагическим финалом. Раздетую студентку Кировского колледжа нашли мертвой под мостом в реке Уссури в понедельник, 25 ноября. По сведениям источника «КП», задушили Дашу ее же колготками. Перед смертью девушку изнасиловали.

Даше было 17 лет. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

После этого волонтеры опубликовали трагическое: «Поиски завершены», а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на установленное всех обстоятельств произошедшего и личность лица, причастного к совершению преступления, - отметила Аврора Римская, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю. - В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.

Виновному в чудовищном преступлении грозит до 15 лет лишения свободы. Только вот детали происшествия оказались куда ужаснее. Подозреваемым в зверском убийстве и надругательстве оказался ее близкий друг и сын сотрудницы полиции, который тайно хотел выйти из френдзоны. А в тот злополучный день отказ Даши вывел его из себя.

УБИЛ ПОСЛЕ СВИДАНИЯ

17-летняя Даша была одной из тех, о ком говорят «красавица, умница, спортсменка». Девушка была старостой в группе, одной из трех дочерей, на которую родители возлагали большие надежды. Специальность для себя выбрала нестандартную – автомеханик. Училась хорошо, помогала одногруппникам и ни с кем не конфликтовала.

Погибшую девушку считали, чуть ли, не самой красивой в поселке. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Мама и отчим души не чаяли в такой дочери. Все не могли нарадоваться чудесному ребенку. Длинные русые волосы, серо-зеленые глаза, пухлые губы и стройная фигура – не удивительно, что девушку считали, чуть ли, не первой красавицей поселка. Только вот в основном к ребятам она относилась, как к друзьям. Печально, но красота, вероятно, и стала причиной трагедии.

В пятницу, 22 ноября, вечером Антон, приятель Даши, позвал ее погулять. Они знали друг друга порядка двух лет. Она к нему относился, как к брату, даже называла его «братан», да и он ей подыгрывал, отвечая «сестренка». Только вот испытывал он к ней далеко не это. Как рассказывает «Комсомолке» одна из подруг Даши, Антон давно пытался расположить к себе девушку, даже ухаживал за ней. Но ответных чувств у красавицы не было. У нее, как оказалось, были незаконченные отношения. Поэтому у Антона не было шансов.

Однако со свидания с Антоном Даша так и не вернулась домой. Известно, что вместе с еще одним другом они сидели в местном баре. Но что было потом – тайна за семью печатями. Примечательно, что сам ухажер на мобильный отвечал, говоря родственникам, что высадил девушку у магазина, но о дальнейшей ее судьбе ему ничего неизвестно. Родные забили тревогу.

Друзья говорят, что она была очень добрым и светлым человеком, не способным на подлость. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

НАШЛИ БЕЗ БЕЛЬЯ

Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисками, разумеется, занимались и соседи. В Кировском нет понятия чужое горе и чужие дети. Все надеялись найти Дашу живой, но нет. 25 ноября стало известно о том, что к родным девочка больше никогда не вернется.

- Наш родственник и его друг на лодке обследовали береговую линию Уссури. Там, примерно в 4 часа, Дашу и нашли. Она была без колготок и трусов, поэтому мы сразу поняли, что ее еще и изнасиловали, а только потом убили, - с комом в горле и слезами на глазах рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Галина, тетя погибшей Даши. – Это настоящее горе для нашей семьи. Моей сестре, маме Даши, вчера вызывали скорую. Ей стало плохо, мы думали, она сойдет с ума. Никому не понять, что сейчас мы испытываем. Антона я знаю лично. Я уверена, что это сделал именно он, потому что Антон последний, кто видел ее в живых. Да и на вопросы по телефону он отвечал очень подозрительно. Больше двух лет он пытался ухаживать за моей племянницей, но Даша мне говорила, что между ними ничего не может быть. К нему относилась как к брату. Насколько мне известно, его все-таки задержали.

Теперь в зверском убийстве разбираются следователи. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Родственники, которые нашли пропавшую Дашу, говорят о том, что не видели на теле девушки синяков и ссадин, потому что верхняя одежда на ней все же была. Чудом ее не унесло течением, тогда бы ее обнаружили намного позже.

- Она ножками зацепилась, да так крепко, что при жизни ее рост было 155 сантиметров, а после того, как ее вытащили из воды - 180. Она просто очень хотела, чтобы мы ее нашли, - говорит «Комсомолке» Анна, мама Даши. – Мы ведь все так надеялись, что она еще жива. Просто сначала ее телефон был выключен, потом включался, входящие вызовы сбрасывались. Это было так на нее не похоже, поэтому поняли, что что-то не так.

У мамы также, как и у тети нет ни единого сомнения, что убил Дашу именно Антон, только вот Анна полагает, что скрыть следы преступления ему помог не только друг, с которым они вместе были в баре, но и его мама.

НАСИЛЬНИК ПО КЛИЧКЕ ГЕПАРД

Антону не больше 23 лет. В поселке у него даже есть кличка гепард. По словам общих знакомых, он служил по контракту, а вернувшись с армии, занялся древесиной. Есть информация, что совмещал он работу с продажей насвая.

С Дашей его познакомил родственник девушки два года назад. За это время он успел втереться в доверие родных. Никто из них и не предполагал, что он может представлять такую опасность для их девочки.

Два года он ухаживал за Дашей, но, получив отказа, жестоко расправился с девушкой. Фото: личная страница главного подозреваемого.

- Он часто меня отвозил домой с работы, мы все его считали, чуть ли, не членом нашей семьи. Скромный, необщительный. В день, когда пропала Даша, я писала ему сообщения, хотела узнать, где дочь. Он проигнорировал, - говорит Анна, мама погибшей. -Я начала переживать. Нашла номер его мамы, которая работает в ДПС, и спросила у нее. Она мне сказала, что ничего не знает. Пришлось просить племянника ехать к этому ублюдку. У Антона было расцарапано лицо, но он не сознавался. Не говорил, где моя дочь. Даже отказался ехать искать, потому что мама сказала ему сидеть дома. У меня есть предположение, что преступление он вообще запланировал давно. После того, как его задержали, в полиции мы узнали о том, что год назад, он изнасиловал другую девочку. Тогда ему удалось избежать наказания. Не было ни суда, ни следствия. Если бы мы знали об этом раньше, никогда бы не подпустили его к нашей дочке.

По поводу этой информации мы уже запросили официальный ответ от СУ СК по Приморскому краю, чтобы сотрудники ведомства либо подтвердили, либо опровергли эти сведения. Но пока семья переживает, что родственные связи и на этот раз помогут Антону избежать заслуженного наказания.

КИРОВСКИЙ В ТРАУРЕ

Чтобы прийти в себя после такой трагедии понадобится время. Пока весь поселок оплакивает красавицу Дашу и не может поверить в то, что девочки больше нет в живых.

Все в один голос говорят о том, что Даша была очень позитивной и активной девочкой. Занималась спортом. Она редко задумывалась о каких-либо проблемах и смотрела на мир в цветных очках. Всегда радовалась жизни, строила большие планы на будущее и помогала всем в трудную минуту.

- Я с Дашей знаком с детства. Вместе ходили в детский сад и школу, - говорит Никита, близкий друг погибшей. - Она была очень добрым, умным и веселым человеком. Была одной из самых красивых девушек в Кировском. Мы были хорошими друзьями.

Дашу нашли без нижнего белья и задушенной колготками в реке Уссури. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Несколько добрых слов о Даше сказали и в учебном заведении.

- Даша пришла после 9 класса. Она была старостой группы. Умница и красавицы. Училась на 4 и 5. Очень ответственная студентка. Выбрала себе неординарную профессию – автомеханик. Сказала, что сама так захотела. Понимала, что придется, как говорится, гаечки крутить, - говорит корреспонденту «КП-Владивосток» Татьяна Бражникова, куратор группы в колледже, в которой училась Даша. - Работаю здесь больше 20 лет, поэтому могу сказать точно, что этот Антон у нас не учился. Не видела я и, чтобы он за ней приезжал к колледжу. Трагедия, конечно, шокировала нас всех. Такая девочка была.. Комсомолка, спортсменка и просто красавица.

На «лечение» поселка понадобятся годы. Сложнее всего сейчас, разумеется, семье, которой придется научиться жить без Даши и осознать, что она больше никогда не вернется домой.

Родственники Даши просят всех неравнодушных граждан о помощи в сборе средств на организацию похорон: 4276850038486160 Галина Павловна К.