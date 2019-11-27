2019-11-27T06:01:59+03:00
Общество

Новый год - новая жизнь: Владивосток официально стал столицей Приморского края

Вместе с новым статусом город получит дополнительные деньги
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Историческое решение было принято депутатами Заксобрания Приморья в среду, 27 ноября. Фото: Александр ВасильевИсторическое решение было принято депутатами Заксобрания Приморья в среду, 27 ноября. Фото: Александр Васильев
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Владивосток официально наделили статусом столицы Приморского края. За соответствующий закон проголосовало 35 депутатов регионального парламента. На выполнение столичных функций город получит дополнительное финансирование.

- Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на то, чтобы Владивосток выполнял функции столицы Приморского края. Это и участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях, - сказал Андрей Брик, председатель думы Владивостока, который представил инициативу.

Устав Приморья гласит, что Владивосток – исторически сложившийся административный центр региона. Официально закрепить за городом статус столицы края порывались давно, но дело до конца так и не доводили. К принятию закона «О статусе административного центра Приморского края» подтолкнули в прошлом году ряд событий.

Конечно же – это перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Приморцы ликовали, называя случившееся торжеством справедливости. Вместе со статусом главного города ДФО город стал выполнять представительские функции: на его территории находятся органы власти Приморья, федеральные органы исполнительной власти и представительства иностранных государств. Еще одно не менее важное событие для региона – административная реформа. Согласно ей, с 1 января 2020 года администрация Приморского края станет правительством, а департаменты – министерствами.

Историческое решение было принято депутатами Заксобрания Приморья в среду, 27 ноября. Владивосток официально наделен статусом столицы региона. Соответственно, теперь городу нужно выполнять функции главного города края, на что необходимо дополнительное финансирование.

- Как сообщила первый вице-губернатор региона Вера Щербина, в ходе рассмотрения проекта краевого бюджета на 2020 год во втором чтении Владивостоку будут предусмотрены средства на выполнение столичных функций в размере 300 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

После подписания закон о статусе Владивостока вступит в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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