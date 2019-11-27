Во Владивостоке появился самый "широкий" тротуар, естественно, он оказался не для пешеходов

Вдоль разноцветной подпорной стены во Владивостоке на улице Некрасовской появился тротуар, пройти по которому может разве что ребенок. И асфальт положили, и бордюр установили, но очевидно, что объект технический, то есть не для пешеходов. Корреспондент "КП" съездил на место и замерил объект с линейкой: ширина тротуара в некоторых местах не превышает 60 сантиметров, поэтому передвигаться по технической зоне и, тем более производить работы – задача не из легких.

По информации управления дорог и благоустройства, заасфальтированная территория с бордюрами – ни что иное, как технический проход.

– Указанная зона не является тротуаром, соответственно передвижение пешеходов там не предусмотрено. Проход необходим для обслуживания подпорной стены, – отметили специалисты администрации.

Ширина не превышает 60 сантиметровФото: Милана СОКОЛ

ДЛЯ КОГО ТРОТУАРЫ?

Тротуары, не предназначенные для движения пешеходов – отнюдь не редкость во Владивостоке. Самый знаменитый – на Золотом мосту. При этом при правлении Владимира Миклушевского два года по тротуару разрешалось ходить, и этой возможностью с удовольствием пользовались горожане и туристы, но однажды прокуратура вернула все на круги своя, и проход по мосту снова стал "техническим". Сам тротуар при этом физически не изменился.

Надо признать, что к тротуарам во Владивостоке много вопросов, и в последнее время они звучат все громче: почему в городе все делается для автомобилей, а для пешеходов - запрещается. Исторически вдоль многих улиц нет тротуаров или они очень узкие. Но даже и после реконструкции о пешеходах забывают или стараются загнать из куда подальше - на виадуки, отгородить заборами.

Недавно, например, мэрия обустроила новенький тротуар и автобусную остановку в самом центре города, оставив больше места не пешеходам, а машинам, которые заезжают на VIP-парковку. В результате по узкому тротуару почти никто не ходит. Потому что это в теплой машине все равно, а когда голосуешь ногами - выбираешь прямой путь.

на верхней дороге тоже частично отсутствует тротуарФото: Милана СОКОЛ

Радует, что все больше горожан возмущается таким положением дел. И появление очередного «тротуара» не для пешеходов тоже вызывает неодобрение общественности.

– Да это гениально. Просто с минимальными затратами положить бордюры, там, где они не нужны, как и внезапный псевдотротуар, – отмечают пользователи социальных сетей.

Тротуар частично есть на верхней дороге, идущей параллельно, однако не на всем пути от Гоголя к Некрасовской. К тому же проход по пешеходной дорожке осложняют припаркованные машины.

– Как у нас проектируются пешеходные зоны? Какое их количество? Люди вынуждены ходить по дороге, это ведь неправильно. Вы хоть раз бы сами прошли пешком с Гоголя на 3-ю Рабочую, а потом отвечали, что зона не является пешеходной,– рассказывают местные жители.

Идти к подпорной стене придется по дороге, здесь нет оборудованной технической зоныФото: Милана СОКОЛ

БОРДЮРЫ ПРИГОДИЛИСЬ

Шутники в сети полагают, что "технический тротуар" на Некрасовской появился для освоения бюджетных денег.

– Бордюры просто не влезли на все тротуары города, приходится новые тротуары делать, – шутят в сети.

– Как ехать на маяк Токаревского после МГУ Невельского, осенью сделали небольшую подпорную стену. А сверху нее установили бордюры. Пешеходы по той стороне никогда не ходят, тем более по стене, – добавляют пользователи социальных сетей.

Корреспондент "Комсомолки", кстати, обнаружил у той самой подпорной стены рабочего. И он, как и следовало ожидать, прогуливался по проезжей части, сбоку от тротуара. Не поместился, видимо. А чтобы добраться к участку, ему и вовсе пришлось перейти эту оживленную улицу, по которой машины медленно ездить не привыкли.