Делиться надо: экс-глава сельского поселения в Приморье предлагал бизнесмену «крышу» в обмен на долю

Уже бывший глава Тимофеевского сельского поселения стал фигурантом уголовного дела. Чиновник требовал у предпринимателя 50 процентов прибыли от продажи лома черного металла. Взамен обещал выдать ненужную справку и помогать в делах.

Один из местных бизнесменов, собирающий лом черного металла, решил поднять со дна бухты Владимир остовы затонувших кораблей. Тут объявился глава Тимофеевского сельского поселения и постановил: «Остатки судов – наша собственность и без моего официального разрешения продавать их нельзя». Как оказалось, заявление чиновника – фикция.

Глава поселения шепнул бизнесмену, что разрешение он может выдать в обмен на половину прибыли с продажи остовов кораблей. В сумму, кстати, входит и личное покровительство чиновника – невиданная акция.

Предприниматель не растерялся и обратился к правоохранителям, началась операция по задержанию чиновника. Бизнесмен согласился на условия главы поселения и в момент передачи денег был арестован. Всего чиновник получил 49 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Максимальное наказание по данной статье - 1,5 года колонии. Расследование уголовного дела продолжается.