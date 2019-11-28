Автобусную реформу во Владивостоке отложили до весны

Маршрутная сеть общественного транспорта в столице Приморья требует оптимизации. Такой вывод следует из анализа пассажиропотока, проведенного в этом году специалистами компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь». Главные проблемы – отсутствие автобусного сообщения с микрорайонами-новостройками и чрезмерное количество маршрутов-дублеров. Проект новой сети был представлен главе города. Изучив ее, мэр Владивостока Олег Гуменюк пришел к выводу, что он требует тщательной доработки:

- Прошу максимально внимательно отнестись ко всем пожеланиям пассажиров, – подчеркнул мэр. – Общественный транспорт в первую очередь работает для них. Маршрутную сеть будем утверждать только после досконального изучения предложений.

Что планируется?

Сегодня городская автобусная сеть состоит из 93 маршрутов, на которых работает около 700 автобусов. Предполагается, что несколько маршрутов будет добавлено, дублирующие сократят. Новая маршрутная сеть, которую сегодня разрабатывают во Владивостоке, будет введена не раньше второго квартала 2020 года и, предположительно, будет состоять из 72 маршрутов.

- За последние 20 лет во Владивостоке произошли большие перемены, – рассказал начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов.- Мосты, новые микрорайоны, стремительное развитие острова Русский – на всё это сразу реагирует общественный транспорт. Иными словами, люди сегодня едут туда, куда еще 15 лет никто не ездил. Например, еще недавно у нас не было улицы Смирнова. А сегодня она есть, и есть несколько многоэтажек, жители которых ежедневно едут по своим делам в различные района города, а вечером возвращаются домой. Идя навстречу гражданам, предлагаем автобусный маршрут № 95 продлить до улицы Смирнова.

Открытая дискуссия

Предлагаемая пассажирам и перевозчикам новая автобусная сеть является проектом, в который по результатам обсуждения с жителями Владивостока будут внесены изменения. Проект открыт всем горожанам для обсуждения. В управление транспорта поступило более тысячи вопросов и предложений по поводу будущей географии пассажирских перевозок. Наибольшее число обращений касается движения в отдаленные районы острова Русский, в й микрорайон БАМа, в поселок Трудовое и в направлении полуострова Эгершельд.

- Хочется успокоить всех пассажиров: никто из них не останется без автобусов. Если где-то идет сокращение маршрутов, это значит, что у его дублера автобусов будет больше. Взять маршруты 85 и 85ц. Их мы планируем заменить маршрутом № 95, на который выставим автобусов в три раза больше. Мало того: вместо маршруток, которые сегодня работают на маршрутах 85 и 85ц, на 95-м будут ходить 15 больших комфортабельных автобусов, а интервал движения между ними составит 7-10 минут. Сейчас на маршрутках 85 и 85ц утром уехать довольно проблематично,- пояснил Александр Иванов.

Работа над новой маршрутной сетью продолжается. Планируется, что после всех согласований с горожанами она будет внедрена не ранее второго квартала следующего года. Сотрудники управления транспорта и представители автобусных компаний проведут встречи с жителями всех крупных микрорайонов города. Первая уже состоялась на острове Русском.

Важно!

Проект новой маршрутной сети Владивостока доступен для изучения на официальном сайте городской администрации vlc.ru. Красным цветом выделены действующие маршруты, синим – предлагаемые. Остановки всех маршрутов прописаны в документе типа Microsoft Excel.Все желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети, направив их по электронному адресу bus@vlc.ru. Сообщения принимаются до 10 декабря.