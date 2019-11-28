2019-11-28T05:14:52+03:00
Общество

Не работа, а один большой позитив

Профессионалы своего дела рассказали, как нужно ухаживать за своими питомцами и почему салоны красоты для животных стали в Приморье так востребованы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Кого пугает слово «груминг», расшифруем: это полноценный профессиональный уход за домашними животными в салоне. Специалисты чистят ультразвуком зубы и проводят различные другие гигиенические процедуры. Клиенты - собаки всех пород, да и кошки тоже.

- Ухаживать за животными нужно так же, как и за собой. Человек ведь умывается каждый день. Вот и наши питомцы нуждаются в том, чтобы за ними следили: чистили уши, глаза, железы, ухаживали за кожей и шерстью. Это необходимо для поддержания их здоровья. К примеру, если собакам не укорачивать те же когти, у них могут начаться проблемы с суставами, - рассказывает Наталья Кузнецова, хозяйка клуба красоты для домашних питомцев DO&CA.

Как человек с опытом (салону больше 13 лет), Наталья утверждает, что посещать профессиональных грумеров - это необходимость, а не дань моде. У нее самой есть две собаки, гигиену которых она регулярно поддерживает: каждый день протирает глазки, раз в неделю - ушки. Каждый месяц отправляет в салон на процедуры. После каждой прогулки обязательно споласкивает лапки и раз в 10 дней моет их полностью.

Мудрость против щенячьего взгляда

Как грумеры управляются с животными, если даже хозяевам это не всегда удается? Анна Трофимова, мастер с восьмилетним «грумерским» стажем, считает, что главное в этой профессии - быть мудрым и не прогибаться перед кошачьими и щенячьими взглядами.

- Естественное, если собака дома кидается на расческу, то она и в салоне будет это делать, но надо набраться терпения. Она три раза укусит эту расческу - поймет, что процесс это не остановило, и все, перестанет волноваться и смирится. Грумеру нужно чувствовать себя уверенно, потому что если животное почувствует страх от человека, то сразу же начнет себя «некультурно» вести.

Собаки на удивление комфортно чувствуют себя на столе. А после четвертого посещения так и вовсе начинают едва ли не наслаждаться происходящим.

- Животные чаще всего просто избалованные. Они, как маленькие дети, «управляют» своими хозяевами. То есть владельцы вычесывают собаку, она пискнет - они тут же бросают расческу. И все, на этом процедуры закончены. С чужими людьми собаки так себя не ведут. В салоне они спокойнее: понимают, что это не их хозяева, на этих людей повлиять нельзя. Поэтому важно убирать «своих» людей, но при этом ласковое слово, взгляд и поведение мастера играет большую роль, и животные всегда благодарны за эту любовь к ним.

Стать грумером и зарабатывать

В Приморье появляется все больше новых салонов для животных. Растет и число желающих обрести эту еще лет 15 назад неизведанную профессию. Однако все ли могут стать грумерами?

- Для того чтобы стать грумером, нужно иметь безграничную любовь к животным, быть фанатом своего дела. А если ты заведомо идешь только зарабатывать деньги и у тебя нет пиетета перед ними, то вряд ли что-то получится, - рассказывает Наталья Кузнецова. - Сейчас я хозяйка салона и сама не стригу, но я всегда общаюсь с хозяевами, даю консультации по уходу, помогаю мастерам мыть и сушить, ношу их на руках и иду навстречу всем хозяевам. По субботам и воскресеньям я с огромной радостью прихожу в салон и готова там находиться целый день - общаться и целовать всех этих прекрасных животных. Груминг - это не профессия, это один большой позитив.

DO&CA - это единственная школа груминга в городе и крае, которая проводит обучение 30 дней, по 6 часов в день. Поскольку их специалисты считают, что научиться премудростям профессии за 7 дней невозможно. Также их клуб красоты отличает и то, что они никогда не применяют седацию, работают только добрыми словами и уговорами.

В салоне оказывают самые разные процедуры: купают, бреют, стригут, делают озонотерапию для кожи и шерсти, чистят зубы и железы и даже устраивают SPA-процедуры (для полной очистки шерсти). Мастера проводят профессиональный тримминг для жесткошерстных собак, подготавливают к выставкам. Подход ко всем животным индивидуальный.

За первое посещение салон дарит подарок, а на гигиену щенков до восьми месяцев определена минимальная стоимость. В салоне действует гибкая система скидок, а если отслеживать новости клуба, то часто можно попасть под различные акции.

- Мы идем на уступки для бездомных животных, которых люди подбирают с улицы. Ждем всех на Махалина, 10.

Академия груминга

Салон для собак и кошек. Клуб красоты для домашних животных ДОКА

г. Владивосток, ул. Малахина, 10, 1 этаж, офис 2.

Тел. 8 914 794 8338, 8 950 285 3640

Инстаграм: @groomstudio_doka_vladivostok

ИСТОЧНИК KP.RU

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