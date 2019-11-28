Энергичные «джентльмены удачи»

Режиссер Алла Решетникова уже знакома приморскому зрителю по спектаклю «Верная жена», который успешно идет на подмостках Приморского краевого драматического театра им. Горького. И тут она решает показать, насколько актуально будут звучать «Энергичные люди» Василия Шукшина в современное время. А главное, возможно ли в нашей стране «дело делать» и в то же время закон не нарушать?

Василий Шукшин написал свою сатирическую повесть «Энергичные люди» почти полвека назад, в 1974 году, и тогда она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас эта история как ностальгия, потому что за это время масштабы спекуляций выросли в тысячи раз. И пусть писатель не дожил до 90-х годов и «новых» предприимчивых энергичных людей, он их предвидел и показал в своем произведении.

Герои Шукшина - те самые простые русские мужики, которые не могут жить спокойно, они мучаются сами и другим не дают покоя, яростно отрицая мещанство, которое обрушилось на советское общество, неумолимо приближавшееся к перестройке. И не потому ли Шукшину был ближе человек, сбившийся с пути и терзаемый совестью, которая вечно норовит пробиться наружу, нежели обыватель и предприимчивый торгаш?

И если где-то кажется, что эта сатира устарела, то «вечные» темы: любовь, верность, доброта, честность - по-прежнему звучат со сцены театра.

История разворачивается в доме заведующего магазином Аристарха Кузькина (Евгений Вейгель) и его жены Веры Сергеевны (Светлана Салахутдинова).

Фото: Юлия Никитина

Художник-постановщик Андрей Климов показал советское время через детали интерьера. Сценография выстроена максимально мобильно, без лишних и тяжелых конструкций, чтобы действие спектакля и персонажи плавно перетекали из пространства одной комнаты, где строят свои коварные планы мужчины, до спальни, в которой забаррикадировалась Вера Сергеевна.

Чтобы добавить происходящему драйва и энергичности, Алла Решетникова разбавила спектакль музыкальными вставками в исполнении молодых артистов театра. И этот ход очень органично вписался в спектакль.

Аристарх - весельчак и затейник, с завидным постоянством собирает у себя компанию приятелей-спекулянтов: Брюхатого, Чернявого, Лысого, Курносого и Простого человека. И все свое свободное время эти деловые и энергичные люди развлекаются, пьют и изображают то поезд, то перелетных птиц.

Вера Сергеевна терпит выходки мужа, пока не находит в его кармане любовную записку от некой Сони (Наталья Крюкова). Чтобы наказать изменника, женщина решается сообщить о спекуляциях мужа и его товарищей в прокуратуру. Так Аристарх находит копию письма прокурору и в итоге собирает компанию приятелей, чтобы придумать, как успокоить свою жену.

«Моя швабра накатала на нас телегу», - вот так и начинается та самая комедия. Брюхатый (Денис Неделько) рассказывает Вере о своем пребывании в тюрьме. Курносый (Сергей Миллер) пробует соблазнить женщину, а Лысый (Владимир Сергияков) утверждает, что посадят всех. Эти энергичные и изобретательные Бендеры даже рассматривают такой вариант, как убийство, когда остальные доводы не имеют силы над упрямой и обиженной женщиной. Светлана Салахутдинова в образе Веры получилась больше меланхоличной, нежели экспрессивной особой, решившейся на крайние меры.

Каждый из артистов вкладывает в своего героя свои черточки, обыгрывая характер в деталях. Чего только стоит Брюхатый в исполнении Дениса Неделько! Яркий, харизматичный, в лучших традициях комедий Гайдара.

Одна из самых долгожданных сцен в спектакле, которая вошла в театральную летопись театра БДТ им. Товстоногова, это когда Аристархушка после бурных возлияний накануне пытается опохмелиться и находит копию письма той самой «накатанной телеги». И хотя переплюнуть эту сцену в исполнении легендарного артиста Евгения Лебедева невозможно, режиссер смог по-своему, без шаблонов и кальки показать ее через органичность и обаяние, присущие Вейгелю.

Его Аристарх вызывает и смех, и иронию, и сочувствие герою, оказавшемуся в сложной ситуации. Ну как не обойтись без главного воздействия на женское сердце? Ведь если любит, то простит. И только раскаяние перед женой на коленях мирит супружескую пару.

И казалось бы… энергии масса, этим людям бы изобретать, импровизировать и зарабатывать честные деньги, но сам уклад жизни вынуждает их жить именно так. И как не получить в конце тот самый финал в лучших традициях «Джентльменов удачи» и с моралью, о том, что любовь не купить за деньги, как и прощения.

Произведения Василия Шукшина и их герои правдивы как в социально-бытовом плане, так и в художественном. «Нравственность - есть правда», - так определил свою главную заповедь сам Василий Шукшин, которая ни разу им не нарушалась, какой бы горькой и трудной эта правда ни была.

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студент магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).