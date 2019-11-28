История старейшего универмага - в музее Арсеньева

В Приморском музее имени Арсеньева работает выставка, посвященная Торговому дому «Кунст и Альберс». Судьба этой фирмы тесно переплелась со становлением и развитием Владивостока. Имена основателей предприятия вошли в плеяду легендарных личностей нашего края. Проект приурочен к 155-летию старейшего универмага Приморья и получил название «Держатели традиций».

- Основанная во Владивостоке в 1864 году фирма молодых выходцев из Гамбурга - Густава Кунста и Густава Альберса - за годы своего существования превратилась в империю с разветвленной сетью магазинов по всему Дальнему Востоку. В 1884 году во Владивостоке, на улице Светланской, открылся современный универмаг. К 1907 году на том же месте выстроили новое здание, которое по сей день является украшением нашего города, - рассказали организаторы экспозиции.

На выставке посетители увидят образцы товаров Торгового дома «Кунст и Альберс»: батистовую блузу, лайковые перчатки, дамский корсет, немецкий фарфоровый сервиз и почтовые открытки. Вниманию публики представлены документы, личные фотографии владельцев и сотрудников предприятия.

Камерная выставка «Держатели традиций» посвящена не только юбилею Торгового дома «Кунст и Альберс», но и визиту потомков Адольфа Даттана, талантливого управляющего предприятием. Делегация передала в дар музею фотоальбом, принадлежавший приказчику торгового дома Джону Хильдебрандту. В альбом вошло почти 100 фотографий 1905-1910 годов, на которых запечатлены виды Владивостока, местные жители, различные события из жизни города

Выставка «Держатели традиций» работает на первом этаже Главного корпуса Приморского музея (ул. Светланская, 20).