Толпы магаданцев протянули руку помощи незнакомцу из Владивостока, который едва не погиб, обварившись в кипятке

СУТКИ В МОРЕ С ОЖОГАМИ

Случилось все, как оказалось, в начале ноября. 36-летний Дмитрий из Владивостока находился на краболове в Охотском море, когда с ним произошло ЧП. В открытом море был сильнейший шторм. Шквалистый ветер сорвал с крепления бойлер, и 20 литров кипятка вылились на Диму. В итоге 35% тела моряка было в ожогах. Описать болевой шок, который получил мужчина, словами, пожалуй, невозможно. Первую помощь оказывали коллеги. Терпеть и пришлось еще сутки. Столько потребовалось судну, чтобы причалить к берегу Магадана. Там Дмитрия уже ждали врачи скорой помощи. Они госпитализировали пациента в областную больницу.

Так житель дальневосточной столицы оказался впервые в другом регионе без родных, близких и друзей. Совсем один. Но дальше события разворачивались, как в нереально добром предновогоднем фильме. Его приятель Юрий опубликовал пост в одной из социальных сетей с кличем о помощи.

- Может, кто будет ехать мимо областной больницы, если минут 10 свободного времени будет, полкило пряников там.. Или печенюшки к чаю.. Затраты возмещу. Чисто моральная поддержка, быстрей поправится. Парень хороший. Переживаем всем экипажем, - пишет Юрий.

В итоге постом поделилась сотня человек, а под снимком забинтованного Дмитрия появились десятки сообщений от жителей Колымы, которые были готовы протянуть руку помощи. Вы не поверите, но несколько дней в больнице у палаты Дмитрий была, чуть ли, не очередь. Абсолютно незнакомые люди просто решили поддержать владивостокца морально, чтобы он не чувствовал себя одиноким в чужом регионе.

СЛИШКОМ РАДУШНЫЙ ПРИЕМ

Такого радушного приема Дмитрий никак не ожидал. Скромному и стеснительному мужчине было неудобно, что десятки людей уделяют ему свое внимание и время. Приморец запаниковал.

- Только сегодня к Диме пришло 5 посетителей, семейные пары, с детьми даже. Ребята, я, правда, не ожидал такого. Думал, пару человек навестят - и хорошо. Мне неловко, и ему неудобно. Он не просил, это я инициативу проявил. Я честно, не ожидал. Спасибо всем огромное. Димон очень просит, что не надо. Тем более фрукты несут. Я был в Магадане несколько раз, знаю, что не каждая семья может детей часто фруктами там баловать. Не надо. Он есть их не будет. У нас их на судне много и не едят толком. Знали бы, дали ему ящика три яблок–апельсинов, лучше бы он вам их сам раздал, - резюмировал на своей станице в соцсети Юрий.

Дмитрий, действительно оказался одним из самых застенчивых и порядочных мужчин. Нам удалось связаться с ним. От нашей помощи он тоже отказался.

- Спасибо, у меня все есть, через неделю уже будут во Владивостоке. Не хочу, чтобы мои родители беспокоились, узнав о том, что со мной случится, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» пострадавший Дмитрий.

К счастью, по информации источника «КП», травмы, полученные Дмитрием, не квалифицируются как тяжкий вред здоровью, поэтому, скорее всего, через неделю он будет дома.

Но больше всего в этой истории цепляет именно отношение жителей Севера к чужой беде. А может и, правда, Колыма – особое место, и здесь у каждого большое и чистое сердце. Место, в котором незнакомые люди объединяются, чтобы спасти человека, оказавшегося в беде.