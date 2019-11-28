Атаман, авторитет, филантроп: кем был криминальный «казак», убитый на юге Приморья

В приморском селе 27 ноября неизвестные расстреляли местного жителя, который, как выяснилось, тесно связан с преступным миром Хасанского района. Убитым оказался Игорь Богатырёв – заместитель казачьего атамана, криминальный авторитет и благотворитель, подавляющий волю бизнесменов с помощью рук, ног и угроз.

Игоря нашел прохожий возле одного из домов по улице Центральной, когда он был еще жив. Богатырь пытался идти, из его рта текла кровь. На глазах очевидцев он упал, а когда приехали врачи, было уже поздно – медики констатировали смерть. На теле убитого нашли огнестрельные ранения, а на месте – гильзы от патронов.

Игорь Богатырёв, известный в криминальных кругах под кличкой БогатырьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЖИЛ БЫЛ «БОГАТЫРЬ»

Игорь Богатырёв, известный в криминальных кругах под кличкой Богатырь, в последние несколько лет "работал" по селу Барабаш в двух с половиной часах езды от Владивостока. 37-летний мужчина оправдывал свое прозвище: крепкий, привлекательный, улыбчивый. Профессию выбрал под стать – в 2006 году закончил Дальневосточный юридический институт МВД России. По какой-то причине работником правоохранительных органов не стал, как уверяют источники в региональном СК, зато нашел себя по другую сторону закона.

О его преступных делах официально известно немного – местные жители и правоохранители не особенно хотят говорить на эту тему. Ярко описывает похождения Богатыря приговор Хасанского районного суда. В августе 2017 года Игорь узнал, что у владельца одной из баз отдыха есть крупный долг – 150 тысяч рублей. Вместе с подельником Богатырь начал выбивать у бизнесмена деньги. Требования сопровождались угрозами расправы и тумаками по голове. Испуганный предприниматель отдал незваным гостям 50 тысяч рублей в уплату долга, остальное он должен был передать до 1 сентября. Потом срок расплаты отодвигался, а бизнесмен под угрозой расправы передавал вышибалам небольшие суммы. Деньги Игорь и его команда тратили как хотели.

Согласно данным из открытых источников, Игорь являлся учредителем и руководителем частных охранных предприятийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Терпение у Богатыря лопнуло 19 сентября. Игорь вместе с подельником приехали на базу отдыха, которой владел горе-бизнесмен. Предприниматель опять отказался платить, тогда команда от угроз перешла к делу – бизнесмена избили. Правда, не особенно сильно – вреда здоровью не было. Всего предприниматель отдал гостям 70 тысяч рублей.

Налетчиков задержали, дальше был суд, на котором Игорь с подельником сознались во всем и согласились рассматривать дело в особом порядке. Бизнесмену возместили 170 тысяч рублей за моральный вред и материальный ущерб, у предпринимателя к своим обидчикам претензий больше не было. Во всяком случае, в суде он их не высказывал.

Богатырёва и подельника судили по статье вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Игорь был фигурантом и еще одного дела - по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания».

В итоге Богатыря приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Подельнику дали два года десять месяцев, тоже условно.

АВТОРИТЕТНЫЙ КАЗАК

В социальной сети Игоря фотографии с друзьями сменяются кадрами в казачьей форме – в генеральских штанах, с саблей и в папахе. Богатырь стал заместителем атамана хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков». Организация, как оказалось, не имеет официальной регистрации в специальном казачьем реестре.

Богатырь стал заместителем атамана хутора «Барабашевский»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я – атаман всего Дальнего Востока, возглавляю казачество, входящего в реестр. То есть мы взяли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. Но параллельно есть общественные казачества – песни, пляски и тому подобное. Так вот, этот хутор «Барабашевский» отношение ко мне и к реестровому казачеству никакого не имеет, Богатырёва я даже не знал. В грубости – это неофициальный хутор, который не имеет юридического лица и в органах юстиции не зарегистрирован. И по моим данным, он являлся заместителем атамана, - рассказал «КП-Владивосток» Владимир Степанов, атаман Уссурийского войскового казачьего общества.

Социальные сети успели окрестить Богатыря криминальным авторитетом, но этот титул также сомнителен. Источники «Комсомолки» в региональном СК и близкие к криминальному миру люди говорят, что Игорь промышлял мелкими преступлениями и влиятельным бандитом не значился. Данные о том, что он был начальником местной ОПГ, состоящей из спортсменов, подтверждения пока не нашли.

Богатырёва судили по статье вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Богатырь не входил в список крупных криминальных авторитетов ни в преступном мире, ни у правоохранителей. Разве что на местном уровне имел какие-то связи и влияние. У него был не совсем чистый бизнес и шел он плохо, - рассказал «Комсомолке» эксперт, специализирующийся на изучении криминального мира Дальнего Востока.

БИЗНЕСМЕН В ЗАКОНЕ

Согласно данным из открытых источников, Игорь являлся учредителем и руководителем частных охранных предприятий ООО «Хасан-Русь» и ООО «Богатырь». Данных о выручке, прибыли и убытках нет.

Однако в сети «гуляет» информация о том, что ЧОПы были лишь прикрытием для реального бизнеса. По некоторым данным, Игорь промышлял биоресурсами, из-за которых конфликтовал с местной группировкой выходцев с Кавказа.

Социальных сетях знакомые Игоря рассказывают о том, что он был примерным семьянином и благотворителем. Якобы Богатырь как-то дал чужому ребенку деньги на лечение. Также в сети есть информация, что Игорь устраивал в селе праздники.

Игоря нашел прохожий возле одного из домов по улице Центральной, когда он был еще живФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако из тех, кто писал подобного рода комментарии, никто не согласился поговорить с корреспондентом «КП».

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Кто выпустил смертельную пулю – неизвестно, личность стрелка устанавливают.

- Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения подозреваемых, а также их задержание, - добавили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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