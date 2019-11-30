Больше, чем друг: пушистые любимцы известных приморцев

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных, который служит напоминанием всем людям об ответственности за братьев наших меньших. В честь праздника редакция «КП»-Владивосток» рассказывает добрые истории о любимцах известных жителей Приморья, их привычках, характерах и преданности.Превращение «дворянки» Светланы в вальяжную красавицу.

Валерия Беликова – Bellerissima (блогер)

Имя Светлана у «дворянки» появилось не случайно. Малышку подобрала подруга Валерии Беликовой на улице Светланской, когда она сидела на колесе авто. Вернувшись после отъезда, блогер приютила сиротку. При этом все возражения мужа, включая доводы о съемной квартире и испорченной обуви, остались без внимания.

- Я уже давно хотела кошку, но обещала себе завести животное, как появится собственное жилье. Увидев несчастного, испуганного котенка, я решила, что квартира - дело наживное, а животное надо спасать. Что-то екнуло внутри. Кошка, видимо, была так напугана сменой декораций и тем, что ее снова выгонят на улицу, что не шла на контакт первые четыре дня. Сидела под диваном и не подавала признаков жизни. Кушала тайком по ночам, ходила в лоток, к которому даже приучать не пришлось, и снова пряталась. Спустя какое-то время котенок освоился.

На снимке Валерия и ее кошка Света.Фото: Предоставлено героем публикации

Она до невозможности любвеобильная и любознательная, лезет везде, ей все надо понюхать, потрогать, посмотреть. Впервые в жизни я поняла, как это, когда животное твое: она от меня не отходит. Светлана безумно общительная, ей постоянно нужно общество, одной ей скучно.

Удивительно, насколько она умная, сама поняла, куда нужно ходить в туалет, понимает, когда ей говоришь «нельзя». Понимает, но иногда делает вопреки. Кожаному дивану и барным стульям пришел конец, но я это осознавала, когда брала ее. Все-таки кошки и кожаная обивка несовместимы. За два месяца она стала красивой, холеной и вальяжной, как положено кошке. Смотрю на нее и диву даюсь, как она расцветает в любящих руках. Ласковее животного я не встречала, не зря говорят, что дворовые - самые благодарные.

Однажды преданный Лева, теперь любимая собака-«улыбака»

Мария Бородина (фотограф PrimaMedia)

Сиба-ину Лева

Собака-«улыбака», как ласково называет своего питомца Мария Бородина, действительно делает мир добрее. Рыжий красавец, которого иногда путают с лисичкой, готов играть и резвиться, радуя всех вокруг. Особенно Леву любят дети, нередко под присмотром хозяйки, ребятишки гуляют с пушистым рыжиком во дворе. Сиба-ину появился у фотографа в мае и за полгода стал полноценным и любимым членом семьи, которому прощаются многие шалости.

Лева просто создан, чтобы стать моделью.Фото: Предоставлено героем публикации

- Очень давно мечтала о сиба-ину, но покупать как-то не позволяла совесть, ведь многие приюты просто переполнены, хотелось реально помочь кому-то из питомцев. Бывшие хозяева недостаточно занимались с собакой, хотя у семьи были все условия - дом и материальное положение позволяло. Они считали проворного щенка невоспитанным, поэтому решили продать. Леву удалось выкупить с помощью неравнодушных людей и бывшей заводчицы, которая предложила пса моей подруге, а та, в свою очередь, мне. Да, с ним действительно было сложно, но любой собаке нужны тренировки и дисциплина - особенно такой энергичной породе. Тренировки сначала дались сложно, но постепенно Лева стал на уроках воспитания самой послушной собакой. Стал очень хорошо работать на площадке, за что и получал вознаграждение. Стоит отметить, что сибы сложно поддаются тренировкам, поэтому в будущем планируем продолжать занятия. Он спокойно относится к машине, мы вместе очень много гуляли по Русскому острову, посетили большинство бухт. Часто бегаем, ему нравится, даже участвовали в марафоне на 5 километров. Раньше его звали Лео, ну как-то Лева мне полюбилось больше и не напоминает собаке о прошлой жизни, в которой его предали.

Фотогеничности красавчика можно только позавидовать.Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас рыжему солнцу 1 год 4 месяца, особенно дружелюбно он относится к представительницам прекрасного пола любых пород, а также любит детей, впрочем, как и они его. Маша мечтает завести еще корги, чтобы заставить весь мир улыбаться.

Иногда Леву путают с лисичкой.Фото: Предоставлено героем публикации

Мареммы и акита-ину Олега Кожемяко

Очень любит животных и губернатор Приморья Олег Кожемяко. При этом глава края прививает любовь и ответственность за братьев наших меньших и жителям региона. Уже стала доброй традицией бесплатная раздача щенков от питомцев Олега Николаевича. Несколько лет подряд губернатор дарит жителям Дальнего Востока малышей породы акита-ину и маремма-абруццкая овчарка. Главным условием поиска хозяев в социальных сетях - искреннее желание и наличие собственного дома. В преддверии Дня домашних животных – 2019 Олег Кожемяко вновь порадовал своих подписчиков пятью щенками. Маленькие представители акита-ину отправились жить в Находку, Большой камень, Партизанск, Партизанский и Чугуевский районы.