Счет на часы: синоптики назвали точное время снегопада во Владивостоке

Последний день осени, пора хорошей погоде и честь знать. Собственно, судя по прогнозу синоптиков, все идет четко по сценарию. Сегодня, 30 ноября, с Китая на Приморье сместился атмосферный фронт. Под влияние циклона окажется в том числе и Владивосток, на который вот-вот обрушится снегопад.

По данным Примгидромета, осадки пройдут в виде снега ближе к 19:00. Снег, количеством от 1 до 3 мм, пройдет около полуночи прекратится в первой половине ночи. Согласно сообщению порталу rp5, основной удар придется на 22:00. И продолжится вплоть до 4 утра.

- На юге края небольшой и кое-где умеренный снег пройдет в первой половине ночи и к утру, в основном, прекратится. В северной части небольшой снег пойдет утром в воскресенье, а во второй половине дня будет прекращаться, - отметили в пресс-службе Примгидромета.

Поэтому в первый день зимы будет по-зимнему снежно.