2019-11-30T11:24:02+03:00
Общество

Счет на часы: синоптики назвали точное время снегопада во Владивостоке

Погода ухудшится уже сегодня, 30 ноября
Кристина ГРИН
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Подарок в последний день осени от погоды.Подарок в последний день осени от погоды.Фото: Кристина ГРИН
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Последний день осени, пора хорошей погоде и честь знать. Собственно, судя по прогнозу синоптиков, все идет четко по сценарию. Сегодня, 30 ноября, с Китая на Приморье сместился атмосферный фронт. Под влияние циклона окажется в том числе и Владивосток, на который вот-вот обрушится снегопад.

По данным Примгидромета, осадки пройдут в виде снега ближе к 19:00. Снег, количеством от 1 до 3 мм, пройдет около полуночи прекратится в первой половине ночи. Согласно сообщению порталу rp5, основной удар придется на 22:00. И продолжится вплоть до 4 утра.

- На юге края небольшой и кое-где умеренный снег пройдет в первой половине ночи и к утру, в основном, прекратится. В северной части небольшой снег пойдет утром в воскресенье, а во второй половине дня будет прекращаться, - отметили в пресс-службе Примгидромета.

Поэтому в первый день зимы будет по-зимнему снежно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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