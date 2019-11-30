Эхо времен Джема: криминального авторитета и лидера дальневосточной ОПГ Япония впервые экстрадировала в РФ

Поистине историческое событие. Впервые Японии экстрадировала фигуранта уголовного дела. Да еще какого. Лидера ОПГ, который орудовал с начала 90-х годов на Дальнем Востоке.

Александр Золенко, по одной из версий - однофамилец прославившегося Владимира Золенко по кличке Зола, по другой – его родственник. Точной информации на этот счет пока нет. Однако совпадения у обоих Золенко имеются по многим факторам: преступных годах, статьях и территориях, на которых они обрели свои статусы.

Официально Владимира Золенко – сахалинского авторитета 90-х и участника преступного сообщества «Общак», осудили в 2011 году на 20 лет.

За идентичные деяния колония грозит и Александру. Накануне в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН его доставили в Россию. Прятался от правосудия он в Японии. По версии следствия, он в период с 1992 по 2006 год был активным участником и лидером ОПГ, члены которого занимались убийствами, угонами и отмыванием денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747044" frameborder="0"></iframe> Впервые состоялась экстрадиция фигуранта уголовного дела в Россию из Японии..Фото: УМВД России.

- Александр Золенко, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, частью 3 статьи 166, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 105 УК РФ, был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области. Сегодня, удовлетворив ходатайство Российской Федерации об экстрадиции, японские компетентные органы передали разыскиваемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для его доставки в Москву, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Свои предположения о личности Александра «Комсомолке» внес достоверный источник.

- Тут на самом деле может быть несколько вариантов, вплоть до того, что этот Александр и есть Владимир. Уж слишком много совпадений. Тут не обошлось без Джема. У него был смотрящий за Сахалином по кличке Ева. Вот одной из его, так скажем, правых рук был Владимир Борисович Золенко по кличке Зола, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» источник, близкий к криминальным кругам ДВ. – Он тоже занимался убийствами и вымогательствами денег. Его, конечно, осудили. Весь криминальный мир Сахалина тогда был «под» Комсомольском. Вполне, вероятно, что у него остались родственники.

Теперь Александру Золенко светит такая же судьба, как и Владимиру Борисовичу. Исходя из статей, ему грозит вплоть до пожизненного.