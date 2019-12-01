Вернулись из боя и обрели покой: останки пропавших 81 год назад красноармейцев обнаружили у озера Хасан

Приморские поисковики обнаружили останки павших в Хасанских боях советских воинов. Двух солдат нашли в стрелковых ячейках на подступах к вершине Пулемётной горки, где происходили кровопролитные схватки с японцами.

«ВОЙНА ЗА СОПКИ»

Ханские бои - это серия столкновений японской императорской армии и советских войск в 1938 году. Событиям предшествовали провокации со стороны Страны восходящего солнца. Японские солдаты то и дело нарушали границы СССР, нападали на корабли, убивали советских военнослужащих и совершали другие провокации.

29 июля 1938 года, под прикрытием густого тумана японские войска вышли к озеру Хасан. Развернулись ожесточенные бои, причина - спорные территории у реки Тумання. Однако некоторые историки считают что предлог был надуманным и на самом деле поводом послужила помощь СССР Китаю.

Останки солдат опознать пока не удалось. Фото: «АвиаПоиск»

В период сражений Пулемётную горку штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го гвардейского стрелкового корпуса Красной армии. Архивные документы говорят, что самый тяжелые потери понес 119 стрелковый полк, 11 солдат пропали без вести. А бились здесь ещё и 118-й и 120-й полки дивизии.

ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ

- Удача повернулась к поисковикам лицом сразу после установки памятного знака на месте гибели красноармейца Степана Белова, которого мы подняли еще в 2012 году. Наши бойцы Иван Смоленков, Пётр Добридень и Владимир Яхно поочередно обнаружили ячейки с лежащими в них советскими солдатами, - рассказали в приморском объединении «АвиаПоиск».

Первого солдата обнаружили перед самой вершиной Пулемётной Горки. При воине были подсумки с патронами, три гранаты Рдултовского, противогаз, каска, фляга, пробитая пулей. 81 год боец пролежал в стрелковой ячейке на боку, согнув ноги в коленях. Именных вещей у красноармейца найти не удалось.

В период сражений Пулемётную горку штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го гвардейского стрелкового корпуса Красной армии. Фото: «АвиаПоиск»

Второй боец погиб от взрыва или от пули, которая попала в голову. У солдата не было половины лица, а каска и свод черепа треснули от взрывной волны. Ноги воина медали отдельно от туловища. С бойцом лежало большое количество патронов в бумажной обертке и одна граната Рдултовского.

- Когда поисковый день подходил к концу, на озере наступила звенящая тишина и пошел снег. Это знак. Знак того, что защитники Отечества дождались своего дня, когда смогут вернуться из боя и обрести покой, - добавили бойцы «АвиаПоиска».

Работы на озере Хасан продолжаются.