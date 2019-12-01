Моряки Тихоокеанского флота спасли терпящих бедствие рыбаков в Приморье

Спасательный буксир Тихоокеанского флота «ТОФ» спас рыбаков, которые терпели бедствие в Японском море. Напомним, что двое мужчин на пластиковой катере вышли в Уссурийский залив, наплевав на запрет навигации. В итоге у судна отказал двигатель, а связь пропала.

В море рыбаки вышли 30 ноября, в 55 километрах от Владивостока катер потерял ход. В 21:36 экипажу удалось завести двигатель, судно взяло курс на якорную стоянку в районе улице Бархатная. К месту катер двигался малым ходом, вскоре связь с мужчинами пропала.

Однако рыбаки все-таки успели ночью передать сигнал «Терплю бедствие» через маломощную радиостанцию. Спасатели передали полученный сигнал ТОФ. Параллельно развернулись поиски с участием МЧС, ФСБ, Росморречфлота, привлечением авиации.

- Командованием флота на основании полученной информации было принято решение экстренно перенаправить в район источника сигнала морской спасательный буксир МБ-92 под командованием Ильи Тильки, который совершал переход из залива Анива во Владивосток, - рассказал Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Пластиковый катер с навесным мотором моряки нашли в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Мужчин взяли на борт буксира, где передали в руки врачам. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

Спасатели напоминают, что подобные вылазки могут закончиться трагедией. Навигация в Приморье завершена, а выход маломерным судам на водные акватории запрещен и опасен.