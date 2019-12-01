2019-12-01T13:29:36+03:00
Происшествия

Неуправляемая машина влетела в людей на остановке в Благовещенске

Госпитализированы два человека, один из них - ребенок [видео]
Александра ШОПЕНКО
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После инцидента полиция проводит проверку. Фото: dpskontrol_28rusПосле инцидента полиция проводит проверку. Фото: dpskontrol_28rusФото: Социальные сети
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На остановке в Благовещенске люди спокойно ждали автобус, как вдруг в них въехала иномарка. Пострадали женщина и ребенок, полиция проводит проверку. Происходящее попало на видео.

Инцидент произошел на остановке по улице Тенистая в районе дома номер 125. За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина, которая не справилась с управлением и въехала в людей. Судя по кадрам, мгновенно разлетающимся по социальным сетям, несколько человек успели отпрыгнуть от авто, некоторые упали.

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Неуправляемая машина влетела в людей на остановке в Благовещенске
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- Пострадали два пешехода - женщина и мальчик 2007 года рождения, которые находились на остановке. Их доставили в больницу, их осмотрели и отпустили, - рассказала «Комсомолке» Инна Карташова, начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области.

Она добавила, что после инцидента полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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