На остановке в Благовещенске люди спокойно ждали автобус, как вдруг в них въехала иномарка. Пострадали женщина и ребенок, полиция проводит проверку. Происходящее попало на видео.

Инцидент произошел на остановке по улице Тенистая в районе дома номер 125. За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина, которая не справилась с управлением и въехала в людей. Судя по кадрам, мгновенно разлетающимся по социальным сетям, несколько человек успели отпрыгнуть от авто, некоторые упали.

dpskontrol_28rus Неуправляемая машина влетела в людей на остановке в Благовещенске

- Пострадали два пешехода - женщина и мальчик 2007 года рождения, которые находились на остановке. Их доставили в больницу, их осмотрели и отпустили, - рассказала «Комсомолке» Инна Карташова, начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области.

Она добавила, что после инцидента полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.