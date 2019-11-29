Торжество справедливости и приговор со слезами на глазах: на Сахалине спустя три года осудили всех убийц Максима Юрченко

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО

3 октября 2016 года. Тогда Елена Юрченко получила самую страшную весть от сотрудников полиции – «мы нашли тело вашего 21-летнего сына, нужно поехать на опознание». Мир женщины тогда раскололся на «до» и «после». Максима, сына Елены, нашли недалеко от лесополосы в районе Хомутово. На нем – 117 (!) ножевых ранений. Маме все же удалось опознать своего сына, несмотря на то, что на нем практически не было живого места.

Тогда следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Началось разбирательство. По подозрению в совершении тяжкого преступления оперативники распространили ориентировки на 28-летнего Александра Васильева. Оказалось, что после с убийства он покинул регион. Его нашли в Уфе, когда тот «засветил» свой сотовый. Сотрудникам полиции он сразу рассказал о том, что его отъезд не связан с преступлением и рассказал о том, как в одиночку заколол пикой Максима из-за какого-то конфликта.

Ориентировка на Васильева в октябре 2016 года облетела все сахалинские СМИ.Фото: СУ СК России по Сахалинской области

В итоге, несмотря на то, что родители были уверены в том, что в деле замешан не один Васильев, за решеткой на 11,5 лет отправили только его. Казалось бы, виновный наказан, о чем еще говорить? Но нет, дальше началось самое интересное.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ТЕЛЕФОНЕ

Васильев отправился за решетку, а адвокату родителей Максима в суде выдали личные вещи погибшего сына. Елена в разговоре с «Комсомолкой» призналась, что взяла телефон Максима, чтобы просто почувствовать связь с ним.

- Я очень хотела найти в сотовых последние фотографии сына, чтобы у меня была какая-то память, - говорит Елена Юрченко, мать погибшего Максима.

Но вот телефоны оказались не Максима, а осужденного Васильева. Там он в красках описывает в сообщениях друзьям, девушке, родным о том, как он убивал Максима. Только вот не один, а с двумя приятелями Евгением Дьяченко и Мироном Ивановым , которые шли по уголовному делу как свидетели.

Переписка, которую родители Максима обнаружили в телефоне Васильева, выданного в суде.Фото: Предоставлено героем публикации

В переписках Васильев рассказывает, как убивал Максима, и кто на самом деле был его соучастником.Фото: Предоставлено героем публикации

Почему переписка не оказалась в материалах дела - загадка.Фото: Предоставлено героем публикации

Как оказалось, Васильев взял на себя вину не просто так, а чтобы смягчить приговор, ведь в противном случае статью бы переквалифицировали в «группой лиц по предварительному сговору». Здесь речь бы уже шла о более суровом наказании. А с Евгением и Мироном он договорился за определенную сумму денег, которую они должны были ему заплатить за такой благородный поступок.

Переписки с двумя подельниками не были скрыты в черном ящике, но тем не менее следователь их не изучил и не прикрепил к материалам уголовного дела. Халатность или намеренное сокрытие доказательств – до сих пор вопрос. Но вот ценные вещдоки в виде мобильных Васильева родители хранили как зеницу ока и передали силовикам лишь тогда, когда происшествием заинтересовались в Центральном аппарате.

СПУСТЯ ТРИ ГОДА

Разбирательства длились долго. Ведь нужно было практически заново заниматься расследованием сложного уголовного дела. Сперва под суд попали все лжесвидетели, которые нагло врали, когда давали показания, покрывая Дяченко и Иванова. Затем дело все же переквалифицировали и обвинения снова предъявили, но уже не только Васильеву, но и двум напарникам.

На фото Максим с мамой Еленой. Фото: предоставлено родителями погибшего.

В пятницу, 29 ноября 2019 года, спустя три года после зверского убийства, все фигуранты уголовного дела выслушали приговор суда.

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил Васильева к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, Дяченко к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, Иванова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, - говорит Тамара Журавская, старший помощник прокурора Сахалинской области. - Всем виновным к отбытию лишения свободы определена колония строгого режима.

Родным погибшего Максима Юрченко все уже удалось добиться справедливого приговора и увидеть своими глазами, как за решетку отправляются все виновные в убийстве их сына.

- Обжаловать приговор мы не будем, так как считаем, что правосудие свершилось. На суде было видно, что Васильев искренне раскаялся в содеянном, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Олег Юрченко, отец Максима. – Даже плакал, а вот Дяченко и Иванов - нет. Они лишь попросили прощения, что не остановили Васильева. Боялись его. Но я же вижу, как они цинично себя ведут, а в глазах - пустота. Вспомнил сегодня и то, как получил письмо от Васильева, который уже на тот момент сидел за решеткой. Три года назад он уже раскаивался и просил у меня прощения. Знаю, что он активно сотрудничал со следствием, поэтому у него было смягчающее обстоятельство.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Теперь – то точно все, ведь все виновные в тюрьме? Нет. Напомним, что шумиха поднялась не только из-за того, что за убийство Максима посадили одного, а не трех, но и из-за того, что следствием были упущены такие явные доказательства, как переписки тогда единственного обвиняемого.

СУ СК России по Приморскому краю тогда инициировал проведение проверки по статье «Халатность». К слову, «Комсомолка» обращалась к независимым юристам за консультацией в этом вопросе. Опытные адвокаты безоговорочно заявляли – следователь должен пойти под суд. Однако такого финала в этой истории не было.

На официальный запрос «КП» в СК ответили, что сотрудник, в чьем производстве находилось данное уголовное дело, уволен. Руководители следственного отдела, а также сотрудники управления привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Но вот выяснилось, что тот уволился по собственному. Это значит, что он имеет полное право работать в органах.

По словам Олега Юрченко, они продолжат бороться за то, чтобы следователь, который «не увидел» сообщения в телефоне Васильева, был наказан и понес заслуженное наказание.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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