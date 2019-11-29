«Не воняет? Оформляем протокол»: полицейские во Владивостоке ловят торговцев незамерзаек

Полиция Владивостока 28 ноября провела рейд по выявлению незаконных точек торговли незамерзайками. После наступления холодов подобные мероприятия проводятся часто, поскольку дороги города заполонили продавцы с синими бутылками. Очередной выезд закончился изъятием продукта, который, возможно, очень опасен для потенциальных покупателей.

Рейд проходил днем, но сами полицейские признаются, что самое благоприятное время суток для подобных мероприятий - вечернее. Люди едут с работы, стоят в пробках и как раз видят продавцов незаймерзаек рядом с трассой. О том, что подобный бизнес нелегальный, граждане задумываются в последнюю очередь.

Сегодняшний рейд проходил в Советском районе. Его возглавлял Евгений Танцура - старший участковый, уполномоченный полиции майор. Вместе с ним были также члены народной дружины, которые периодически на добровольной основе помогают стражам правопорядка.

На двух машинах они объехали самые популярные места для торговли незамерзайками. Множество точек пустовало, но один торговец все же оказался в районе академгородка. Сначала к нему подъехала бригада в гражданской одежде - нужно было получить подтверждение того, что продажа вообще осуществляется. А то мало ли мужчина «просто» на морозе стоит. Дарит бутылки.

- Сколько стоит?

- Одна упаковка – 200 рублей.

- Воняет?

- Нет, у нас все качественно, ничего не пахнет.

- Отлично! Оформляем протокол.

Вместе с полицией участие в рейде приняли члены народной дружиныФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ЦИФРЫ

За этот месяц во Владивостоке провели 18 подобных рейдов. Изъяли около 120 литров незамерзаек. Жидкость с последнего выезда должны отправить на экспертизу. Если в составе выявят что-то запрещенное, то нарушителя могут даже привлечь по уголовной статье.

ЧЕМ ОПАСНЫ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ НЕЗАМЕРЗАЙКИ

- Омывайки разрешены двух видов: на этиловом спирте и на изопропиловом. Оба очень дорогие, но последний еще и пахнет сильно, - рассказывает Константин Слесарев, специалист. - Единственный вариант заработать на незамерзайках – делать их на метиловом спирте, запрещенном в России. Табу на него наложили из-за высокой токсичности: даже от ложки можно ослепнуть, а распитие в больших дозах часто заканчивается летальным исходом. Посчитав экономику, можно сказать, что на улицах Владивостока продаются омывайки либо на метаноле, либо на разбодяженном этиловом спирте. На нем написано, что выдерживает до минус сорока градусов, но многие подтвердят, что замерзает он на стекле и при минус двадцати. Хорошая незамерзайка не может стоить так дешево, как у торговцев на трассе.