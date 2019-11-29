Он стоял на трех лапах и жалобно смотрел: щенка, обожженного кислотой, спасла жительница Владивостока

Жизнь Рекса, могла закончиться, так толком и не успев начаться, не встреть он на своем собачьем пути добрую женщину. Жительница Владивостока не смогла пройти мимо, увидев обезображенную лапу собаки, с грустью смотрящей «прямо в душу». Один из десятков, прибившихся к базе животных – молоденький кобель, стал не нужен даже собратьям, после химического ожога, предположительно кислотой. Где щенок нашел опасную жидкость, разъедающую плоть – остается загадкой, не исключено что в собаку кто-то ей плеснул, ради забавы. Спасенный малыш уже перенес несколько операций, теперь ему нужна забота и любящий хозяин, сообщает «КП»-Владивосток».

Щенку понадобилась срочная помощь ветеринаров. Фото: предоставлено Светланой

– Заехала на базу, расположенную на Калинина. И он вышел с этими жуткими ранами мне навстречу. Стоит на трех лапах и на меня жалобно смотрит. Собаки его прогоняют, из его же стаи, которая обитает там, – вспоминает Светлана.

По словам местных работников, малыш жил на базе с лета, возможно и родился там же. Стая постоянно разрастается, поэтому счет «бездомышей» никто особо не ведет. Примерный возраст щенка – около 4 месяцев. Получив тяжелые травмы лапы, собака пришла к людям, работники облили беднягу водой, чтобы смыть кислоту, на этом лечение закончилось. Никто не стал заморачиваться с бедой одного из тысячи бездомных животных. Около недели пес отсутствовал, за это время сильно похудел, по всей вероятности, собака зализывала раны и попросту не могла встать. Немного оклемавшись, щенок пришел в привычное место на поиски еды, здесь и повстречал неравнодушную Светлану.

Спасение собаки оказалось делом не из простых. Горожанке пришлось отложить все намеченные дела и побегать по территории базы, чтобы поймать щенка. Испуганный и измученный постоянной болью, он перестал доверять людям. Малыша удалось усадить в машину с помощью добровольца. Собаку сразу повезли в ветеринарную клинику «Ника», где она и по сей день находится. Сначала лапу животного обрабатывали, потом несколько раз оперировали, чтобы стянуть кожу и сохранить конечность. Скорее всего, понадобится еще одно хирургическое вмешательство. Все расходы сердобольная женщина взяла на себя – около 18000 рублей. Однако бюджет не резиновый, а собаке еще лечиться больше двух недель.

Малыш изрядно настрадался, Рексу нужен дом. Фото: предоставлено Светланой

Помимо денег, главная проблема – поиск дома для спасенного щенка. Светлана с первого дня раздумывала, что делать с «дворянином», ведь возможности содержать в будущем у себя собаку, у жительницы города нет. Неравнодушная женщина рассказала о поколоченном малыше знакомым. Один из них пообещал позже пристроить животное, однако, когда Рекс (кличку дала Света) пошел на поправку, выяснилось, что обещание дано напрасно.

Сейчас Светлана ищет дом и любящего хозяина своему новому четвероногому другу.

– Парень с характером, пока особо не любезничает, но оно и понятно, так настрадался. Животному просто нужна забота и любовь, а поведение скорректировать можно, когда собака окончательно выздоровеет,– отмечает героиня истории.

Возвращать Рекса на улицу – смерти подобно, животное еще не поправилось и может не перенести зиму. Собаке в идеале нужен хозяин или квартирная передержка, хотя бы на время восстановления. Щенок вырастет отличным охранником, поэтому приветствуются варианты с частным домом. С перевозкой, кормом и будкой уже готовы помочь неравнодушные жители города.

Узнать всю информацию о пострадавшей собаке, можно по телефону Светланы 8-914-692-89-07. К номеру также привязана карта, на которую желающие могут перевести деньги на лечение – с пометкой для Рекса. Позвоните знакомым, расскажите о собаке друзьям, возможно, кто-то из них как раз ищет преданного друга.

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