Мощный циклон испортит погоду в Приморье на всю неделю

Мощный циклон, прибывший из Восточно-Китайского моря, 2 декабря начал влиять на погоду в Приморье. По прогнозам народных синоптиков, до конца рабочей недели ожидаются морозы и снег с сильным ветром, сообщает портал «Маглипогода».

Вихрь родился в дальневосточном море 1 декабря. Двинувшись на северо-восток, циклон западной периферией вскоре накроет большую часть Приморского края.

- Сегодня днем в регионе увеличится облачность, местами пройдёт небольшой снег. Наиболее вероятны осадки на юго-востоке и на востоке края. Во второй половине дня усилится ветер и похолодает. Местами ожидается метель, - делятся синоптики-любители.

По их словам, вплоть до выходных край будет находиться в тыловой части обширного циклона.

Потепление ожидается на выходных. Фото: "Маглипогода"

- В целом будет морозно на предстоящей неделе, так как циклон будет затягивать к нам более холодный воздух из Якутии. Температура днем от -15 градусов до -23 градусов, местами до -28 градусов, на побережье до -8…-14 градусов.

Потепление ожидается на выходных.