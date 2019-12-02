Напиши письмо Деду Морозу вместе с «Комсомолкой» и Почтой России

Новый год уже совсем близко, самое время подумать, что же подарить своим друзьям и родственникам, а теплые слова и пожелания в новом году можно оставить на поздравительной открытке с уникальным дизайном, тем более, что сделать это вместе с «Комсомокой» и Почтой России стало еще проще!

Покупая 4 декабря 2019 года ежедневный выпуск «Комсомолки», вы получите в подарок винтажную открытку. Заполните ее и опустите в любой почтовый ящик – открытка непременно дойдет до своего адресата. Также, каждый обладатель номера «Комсомолки» за 4 декабря 2019 года может поучаствовать в нашей новогодней викторине, а первые три победителя, правильно ответившие на вопросы получат отличные подарки. Это книга гастрономического журналиста Марии Ковалевой "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС" и подарочный сертификат от ювелирного дома "ИСТА".

Но это еще не все! В декабре почтовые отделения страны начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу и устанавливают специальные почтовые ящики, чтобы дети и их родители смогли отправить письма с новогодними пожеланиями доброму волшебнику в Великий Устюг.

На специальных почтовых ящиках изображены Почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан адрес получателя: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза».

Отправить открытку с новогодним пожеланием Деду Морозу можно опустив ее в любой почтовый ящик во Владивостоке и Приморском крае.

Для того, чтобы получить ответ, укажите правильно свой обратный почтовый адрес.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку и ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника.