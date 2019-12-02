Горнолыжники и сноубордисты Владивостока открыли зимний сезон 2019-2020

Сноубордисты и лыжники открыли долгожданный зимний сезон 2019-2020. Центр зимнего отдыха «Комета» устроил для всех жителей и гостей Владивостока самый настоящий праздник с конкурсами и заманчивыми призами.

Традиционно все гости праздника могли посоревноваться за специальные призы от центра отдыха – абонементы на горнолыжные трассы. Так один ски пасс получил горнолыжник, который пришел на праздник с самыми длинными лыжами. Еще один абонемент достался сноубордисту с самой длинной доской. Новинкой в этом сезоне стал конкурс на самый дальний бросок своего шлема. Три победителя, забросивших свою амуницию как можно дальше, также получили абонементы.

Ну и, конечно же, никуда не делся традиционный забег на склон. Условия неизменны – в полной амуниции – с лыжами или сноубордом - забраться на самый верх 300-метрового склона и первым спуститься с него. Самый быстрый горнолыжник и сноубордист получили безлимитные пропуска на склоны и территорию «Кометы».

Организаторы мероприятия также устроили тест драйв новому автомобилю Nissan X-Trail 2019 года – он должен был забраться на вершину склона. В том случае, если бы 300 метров покорились кроссоверу, все посетители центра отдыха «Комета» смогли бы целый час кататься на склоне абсолютно бесплатно. Именно поэтому все гости праздника с удвоенной силой болели за Nissan. В тот момент, когда автомобиль заехал на вершину склона, радости собравшихся не было предела. Уже у подножья склона водителя Nissan X-Trail встречали как победителя.

Несмотря на тот факт, что в основном открытие сезона было посвящено горным лыжам и сноуборду, дети также смогли получить море положительных эмоций и массу удовольствия. Специально для них были подготовлены трассы для тюбингов и каток.

Одним из самых приятных моментов открытия горнолыжного сезона для всех поклонников зимних видов спорта стало выступление врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, который заявил, что у центра зимнего отдыха «Комета» появится долгожданная асфальтированная дорога.