«Все сгорело, только собак успели спасти»: в пожаре едва не погиб пес-спасатель Бандит из Владивостока

Пожар в мастерской по улице Тухачевского полностью уничтожил помещение и едва не унес жизни трех собак, трех членов семьи. В их числе - пес-спасатель Бандит, который вытаскивает из воды утопающих. После пожара у собаки появились проблемы с глазами.

- В 7:30 приехали в мастерскую увидели клубы дыма из нашей мастерской, там были три собаки. Когда мы открыли ворота, повалили клубы дыма и огонь! Мы начали вытаскивать собак и попутно канистрами тушили пожар! Потушили, собаки живы, но есть вероятность, что Бандит ослепнет, - написал в своем микроблоге Александр, хозяин Бандита.

Судя по видео, которым хозяин питомца поделился в социальных сетях, Бандит надышался дымом – у него тяжелый кашель. Грязных после пожара собак отвезли к ветеринару, который прописал псам лечение.

k9vdk В пожаре едва не погиб пес-спасатель Бандит из Владивостока

- Отмылись! Начинаем лечение потихоньку! – добавил Александр.

Александр считает, что пожар произошел из-за короткого замыкания в основном щитке.

Бандит и Александр – не разлей вода. Мужчина взял собаку со стройки. Как рассказывал сам Александр, пес выглядел непрезентабельно и был самым «побитым» из всех. Бандита отмыли, привели в порядок и приняли в семью.