Как папа: в Приморье 10-летний сын полицейского нашел в чаще леса потерявшегося ребенка

«ПАП, А МОЖНО С ТОБОЙ»

10 ноября. Жительница Уссурийска позвонила в полицию с заявлением о пропаже своего 10-летнего сына Игната. Мальчик ушел с дачного района и будто сквозь землю провалился. Ситуация отягчалась тем, что ребенок страдал заболеванием и был дезориентирован. Самостоятельные поиски, проводимые волонтерами с 16:00, никаких результатов не дали. Поэтому с 22:00 тревожное сообщение поступило силовикам. Те подняли личный состав и начали работу.

Александр Шульженко - полицейский отдельной роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В органах трудится с 2004 года, растит двух прекрасных сыновей: младшему Роме - 3 года, старшему Никите - 10 лет. В этот день отдыхал дома после суточного дежурства. Узнав о том, что недалеко от него коллеги и волонтеры ищут пропавшего ребенка, позвонил руководству, чтобы узнать, нашли ли мальчика. «Не нашли» - ответили ему по телефону. Александр не стал терять время и тут же начал собираться.

На поиски мальчика выдвинулись десятки неравнодушных граждан.Фото: УМВД России по Приморскому краю

- Отреагировать по-другому я просто не мог. Во-первых, ребенок, во-вторых, с заболеванием. Наверняка сыграло роль и то, что мальчик одногодка с моим ребенком. Тут взрослому было бы страшно потеряться в лесу, а ребенку там и подавно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр Шульженко. – Начал собираться, и Никита спросил у меня, куда я, а когда узнал, что еду искать потерявшегося ребенка, попросился со мной. Я разрешил, и мы вместе поехали к волонтерам и моим коллегам.

На снимке Никита со своим братом Ромой.Фото: Предоставлено героем публикации

По словам Александра, к тому времени пропавшего Игната искало огромное количество человек. На клич о помощи откликнулись десятки людей, которые уже прочесывали окрестности. Сотрудник полиции вместе с сыном решили проехать дальше, чтобы увеличить площадь обследования. Тогда никто из них еще не знал, что этот путь приведет их прямиком к мальчику и спасет ему жизнь.

«НАШЛИ! ЖИВОЙ!»

Александр вместе сыном и приятелем выехали на УАЗе. Дорога была «сказка». Поэтому в какой-то момент авто застряло, и всем троим пришлось оставить машину и пойти пешком. Никто из них не терял надежды найти Игната. Самое главное – живым. 10-летний Никита подошел к вопросу поиска максимально ответственно. Осматривал территории наравне со взрослыми, выкрикивая имя потеряшки. Тишина. Несколько часов они продолжали звать Игната и прочесывать окрестности, пока Никита не услышал на очередное «Игнат» еле доносившиеся из чащи звуки, больше похожие на писк и визг птицы.

Скромный мальчик даже не стал никому в школе рассказывать о своем поступке, говорит: "А зачем хвастаться?"Фото: Предоставлено героем публикации

- Вместе с Никитой мы пошли на звук. Примерно в 800 метрах от дороги увидели за кустами мальчика. Спрятался, наверное, потому что страшно было. Так еще бы, время – 2 часа ночи. Один. В лесу, - продолжает Александр. – В общей сложности Игнат пробыл в лесу порядка 10 часов. По рации мы оперативно передали коллегам и волонтерам, что нашли живым и пошли обратно.

Александр надел на мальчика свою куртку, и под утро Игнат встретился со своим папой. Тот был безмерно благодарен за спасение сына.

ХОЧЕТ, КАК ПАПА

Сам Никита, несмотря на усталость и эмоциональные переживания, лег спать в хорошем настроении. Кстати, 10-летний мальчик занимается восточными единоборствами и уже знает, кем хочет стать. Когда вырастет, Никиты хочет быть либо кинологом, либо сотрудником ОМОН – все желания мальчика связаны с работой в органах, как у папы.

- Он у меня очень скромный. В школе никому не говорил о своем поступке. Сказал: «А чего хвастаться?» - рассказывает Александр.

Тем не менее, коллеги о поступке конвоира и его сына узнали почти сразу. Все стали писать хвалебные сообщения в чат и благодарить за совершенный поступок.

Никита давно занимается восточными единоборствами, скоро у него очередные соревнования.Фото: Предоставлено героем публикации

Более того, отметило Александра и подрастающего сотрудника органов и руководство полиции Уссурийска. Сергей Абрамов, начальник отдела, вручил благодарственное письмо Никите. Он кстати очень волновался, когда готовился к торжественной церемонии. Весь вечер наглаживал свой костюм, чтобы выглядеть подобающе.

Сергей Абрамов, начальник уссурийского отдела полиции, вручил благодарственное письмо Никите.Фото: УМВД России по Приморскому краю

- Подполковник полиции отметил, что такие поступки действительно заслуживают внимания: ведь благодаря проявленной Никитой инициативе и неравнодушию была спасена жизнь ребенка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Александру также была объявлена благодарность. Мораль истории такова, что дети все же не перестали брать пример со своих родителей. Порой из таких ситуаций рождаются герои, которые в недалеком будущем будут защищать мирных граждан и, возможно, спасут чью-то жизнь.