2019-12-02T10:10:47+03:00
Общество

«Сижу и плачу»: у семьи из Артема дотла сгорел двухэтажный дом

Супружеская пара вместе с четырьмя детьми оказались в начале зимы без вещей и крыши над головой
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В момент пожара никого не было дома. Фото: matvienko82В момент пожара никого не было дома. Фото: matvienko82
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В Артеме 30 ноября дотла сгорел двухэтажный дом. Семья из шести человек в самом начале зимы осталась без вещей и крыши над головой.

Возгорание произошло субботним днем в отсутствие хозяев: взрослые находились на работе, а дети гостили у бабушки. Первыми пожар заметили проезжие, вызвали службу МЧС.

- Мне позвонили где-то в час дня, сказали, что кажется наш дом горит. Я тут же приехала. К тому времени уже полыхало все. И первый, и второй этаж сгорели, - рассказывает Ольга Матвиенко, хозяйка сгоревшего дома.

По ее словам, вероятной причиной пожара стало замыкание проводки. Их знакомые, подтверждая эту мысль, отмечают, что в тот день действительно был скачок напряжения.

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В момент пожара дома никого не было
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Муж с женой и четверо детей в самом начале зимы остались без необходимых вещей и крыши над головой. А на месте дома остались одни угольки, в которых уже не признать какие-либо вещи.

- Сегодня весь день провели в нашем бывшем доме, искали личные вещи. К сожалению, все сгорело. Спасибо пожарным, которые тушили наш дом, они успели спасти документы, это очень важно! Почти все сохранилось. Немного обгорели детские свидетельства, но это ничего страшного. В завалах откопали мои зимние ботинки, которые были куплены незадолго до пожара. Кот, которого потеряли в тот день, нашёлся. Жив. Но он в шоке, к нам не подходит, - делится Ольга.

Сейчас большая семья живет у родственников, затем собирается переехать к знакомым и временно остановиться у них. Многие неравнодушные приморцы поделились с погорельцами одеждой, обувью и вещами первой необходимости.

- Дорогие мои друзья, знакомые, коллеги и просто неравнодушные люди. Я благодарна каждому из вас, кто откликнулся на нашу беду. Слава богу, мы все остались живы и здоровы. И я уверена, что все у нас будет хорошо. Благодаря вам, я верю в это.

Сгорело два этажа. Фото: matvienko82

Сгорело два этажа. Фото: matvienko82

Им уже передали достаточное количество одежды, а весь день на банковскую карту Ольги поступают начисления от незнакомцев.

- Целый день приходят начисления на карту. Извиняюсь, кого не могу поблагодарить лично, просто даже не знаю от кого! На эти средства было решено восстанавливать дом с ноля, мы их потратим на стройматериалы. Сегодня позвонила бригада строителей, которые смогут нам в этом помочь. К сожалению, пока не знаю подробностей. Сижу и плачу, не от того, что потеряла дом. А от того, что столько хороших людей, совсем даже мне незнакомых. Помогают, звонят, пишут, сопереживают… Спасибо. Всем вам и вашим близким здоровья. Мы вас любим!

В Артеме сгорел двухэтажный дом. Видео: matvienko82.

Позвонить и узнать дополнительную информацию, можно набрав, Матвиенко Михаила (89 14 652 05 99) или его жену Ольгу (89 63 837 27 15). Банковские реквизиты: 4274 2770 0349 3488 (Матвиенко Ольга Сергеевна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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