2019-12-02T12:00:29+03:00
Происшествия

Дети экс-военнослужащего из Приморья погибли после падения автобуса в Забайкалье

Муж и жена находятся в больнице [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Около трех месяцев назад Ирина с мужем и двумя совсем еще маленькими детьми переехали в село Усть-НаринзорОколо трех месяцев назад Ирина с мужем и двумя совсем еще маленькими детьми переехали в село Усть-НаринзорФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Трагедия в Забайкальском крае унесла жизнь двух совсем еще маленьких детей. Молодая чета Воробьёвых потеряла годовалого мальчика и девочку, которая была старше своего брата всего на один год.

Воробёв В. Служил по контракту в 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде в Уссурийске. Ирина В., родившаяся в Оловянненском районе Забайкалья, переехала к любимому мужчине и стала работать, судя по фотографиям в социальных сетях, продавцом в магазине. Затем парень расторг контракт, семья переехала на родину девушки, а молодой человек ездил на вахту на Маломырский рудник.

Ирина переехала к любимому мужчине в Уссурийск Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ирина переехала к любимому мужчине в УссурийскФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Около трех месяцев назад Ирина с мужем и двумя совсем еще маленькими детьми переехали в село Усть-Наринзор Забайкальского края. Купили дом на материнский капитал, еще не успели прописаться. 1 декабря семья села на трагический рейс «Сретенск-Чита». ДТП мгновенно унесло жизни двух маленьких детей.

Парня готовят к операции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Парня готовят к операцииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У отца что-то с селезенкой, будут делать операцию, - рассказал «КП-Владивосток» Андрей Бочкарников, глава администрации сельского поселения «Усть-Уаринзорское».

Дети скончались на месте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дети скончались на местеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, ДТП произошло около 15:00 1 декабря в 60 километрах от Сретенска. Рейсовый автобус с пассажирами двигался в сторону Читы. Во время переезда через реку Куэнга водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало с моста и рухнуло с высоты 6 метров. В салоне было 43 пассажира, 19 из них погибли. В числе жертв аварии оказались двое детей в возрасте 1 и 2 года. Причиной ДТП с автобусом Сретенск-Чита стало лопнувшее колесо, из-за которого автобус занесло и он слетел с моста, протаранив ограждение.

В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

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ИСТОЧНИК KP.RU

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