2019-12-02T16:14:49+03:00
Общество

Ученые Чукотки ищут «шутников», написавших на боку белого медведя «Т-34»

Как люди умудрились подойти к опасному хищнику на близкое расстояние - выясняют специалисты [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Неизвестные непонятно как подкрались к одному из самых опасных хищников на ЗемлеНеизвестные непонятно как подкрались к одному из самых опасных хищников на ЗемлеФото: Скриншот с видео
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«Вот зачем?! Зачем!» - задаются вопросом ученые Чукотки, которым в руки попало видео с разрисованным белым медведем. Неизвестные непонятно как подкрались к одному из самых опасных хищников на Земле и написали на его боку «Т-34». Нет, это не шутка! Теперь ученым предстоит выяснить степень опасности такой «шалости» для медведя, а также разыскать шутников.

Видео опубликовал в своей социальной сети сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры. Кадры, по его словам, пришли в группу коренных малочисленных народов ЧАО. Где и когда происходило действо - сказать сложно, специалисты считают, что медведь с отметиной гуляет либо на Чукотке, либо на архипелаге Новая Земля. Именно это и предстоит выяснить ученым.

Неизвестные написал на боку белого медведя «Т-34».Видео: Сергей КаврыСоциальные сети

«Шутка» неизвестных может обернуться для белого медведя и для человека трагедией. Белая «шуба» дана хищнику не просто так - благодаря ей, зверь маскируется в снегу, что позволяет ему охотиться. Теперь унизительная отметина «Т-34» будет выдавать Мишу.

- Он же не сможет охотится незаметно! От голода начнет отбирать добычу, погибнет сам или других покалечит. В села начнет заходить, - написал Сергей Кавры.

У специалистов есть надежда, что краска смоется после того, как медведь искупается и потрется о снег. Однако ученым не дает покоя вопрос: как неизвестные смогли подобраться к медведю настолько близко и уйти живыми?

- Могу только сказать, что краска нанесена, скорее всего, из баллончика с близкого расстояния. То есть животное было обездвижено. Что касается игрищ с препаратами - навыки их применения есть далеко не у всех. Во всяком случае, среди моих знакомых спецов нет таких, которые стали бы развлекаться подобным способом. Правда, есть некоторая доля смысла (исключая вопрос о возможности охоты медведем после таких украшений) - медведь становится неинтересен для браконьеров. Помню в 80-90 х так красили собак, чтобы их горе-промысловики на шапки не пустили. Дорога на видео выглядит накатанной и неплохо положенной. Таких мест на Чукотке немного.... Я думаю, что у соответствующих служб имеется достаточно ресурса, чтобы выйти на авторов, - считает Александр Груздев, директор заповедника «Остров Врангеля».

Специалисты в один голос заявляют, что первое время белому медведю придется тяжело и надеются, что краска сойдет с «шубы» хищника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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