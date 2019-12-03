2019-12-03T03:24:04+03:00
Происшествия

Во Владивостоке разворовывают новогодние елки

Разбираться с похитителями праздничного убранства придется полиции
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке установили 10 нарядных елок. Фото: Станислав ЛуценкоВо Владивостоке установили 10 нарядных елок. Фото: Станислав Луценко
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Во Владивостоке началась активная подготовка к одному из самых любимых праздников в стране – к Новому году. В различных районах города уже появились нарядные елки, украшающие открытые площадки. Однако как только пушистых красавиц нарядили, началось воровство украшений. Злоумышленники то и дело норовят прихватить с собой игрушки или шары. Теперь поисками бессовестных похитителей праздничного убранства займется полиция, сообщает «КП»-Владивосток».

Не успели специалисты администрации Владивостока установить и нарядить главные символы предстоящего праздника, как с них стали пропадать елочные украшения. Неизвестные сняли шары и игрушки сразу с нескольких деревьев. При этом каждый забирает по несколько праздничных атрибутов, поэтому елки быстро и заметно пустеют. Зияющие дыры в срочном порядке приходится закрывать специалистам. Для этого используются запасные шары со складов, однако и их количество ограничено.

– Мы всё, конечно, заменим и восстановим. Непонятно другое, кому так понадобился новогодний антураж, что его решили забрать прямо с улиц? Тем более что шары, которые мы вешаем на городские ёлки, не подходят по своим размерам для ёлок, которые ставят в квартирах, – недоумевают сотрудники управления культуры.

Теперь поисками злоумышленников займется полиция. Сотрудники администрации уже готовят соответствующее заявление. Специалисты также обращаются к горожанам, с просьбой сообщать о расхищении игрушек по телефону 02 или 102 – с мобильного.

На данный момент город украшают 10 елок, которые находятся в разных районах. В центре приморской столицы начался монтаж иллюминации и подходит к концу установка 28-метровой ели, которая станет главным украшением всего зимнего городка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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