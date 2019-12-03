2019-12-03T05:41:46+03:00
Общество

Срок хранения приморской «птички» увеличили с 15 дней до 6 месяцев

Шоколадные конфеты будут подвергать шоковой заморозке
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморскую "птичку" просят поставлять в АвстралиюПриморскую "птичку" просят поставлять в АвстралиюФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Срок хранения шоколадных конфет «Приморские классические» увеличили в 12 раз. Часть сладостей после производства начнут подвергать шоковой заморозке. По словам технологов, качество от этого не пострадает.

Из-за натуральных ингредиентов срок годности «птички» прежде ограничивался 15 днями. Данный факт значительно сужал географию транспортировки конфет.

С недавних же пор сладость смогут поставлять хоть на противоположный конец Земли – период хранения увеличили до 6 месяцев. Как корреспонденту «КП» рассказали в отделе качества «Приморского кондитера», в самом составе шоколадных конфет ничего не изменилось. С конвейера они будут выходить в том же виде, что и раньше.

- Технология та же самая, просто после производства «птичку» начнут замораживать. Пользы в этом нет - то же самое, как если покупать свежее мясо или же замороженное. Но при этом и свойств своих конфеты не изменят.

Многие интернет-пользователи на новость отреагировали с восторгом. Понадеялись, что теперь фирменные магазины с красной вывеской будут красоваться не только по всей России, но и за рубежом: «Бесподобно вкусные конфеты! На Кипре вас не хватает», «Когда же в Питер привезете?», «Присылайте в Австралию!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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