Срок хранения приморской «птички» увеличили с 15 дней до 6 месяцев

Срок хранения шоколадных конфет «Приморские классические» увеличили в 12 раз. Часть сладостей после производства начнут подвергать шоковой заморозке. По словам технологов, качество от этого не пострадает.

Из-за натуральных ингредиентов срок годности «птички» прежде ограничивался 15 днями. Данный факт значительно сужал географию транспортировки конфет.

С недавних же пор сладость смогут поставлять хоть на противоположный конец Земли – период хранения увеличили до 6 месяцев. Как корреспонденту «КП» рассказали в отделе качества «Приморского кондитера», в самом составе шоколадных конфет ничего не изменилось. С конвейера они будут выходить в том же виде, что и раньше.

- Технология та же самая, просто после производства «птичку» начнут замораживать. Пользы в этом нет - то же самое, как если покупать свежее мясо или же замороженное. Но при этом и свойств своих конфеты не изменят.

Многие интернет-пользователи на новость отреагировали с восторгом. Понадеялись, что теперь фирменные магазины с красной вывеской будут красоваться не только по всей России, но и за рубежом: «Бесподобно вкусные конфеты! На Кипре вас не хватает», «Когда же в Питер привезете?», «Присылайте в Австралию!».