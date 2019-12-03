Зима, ты ли это: по Приморью ударят 30-градусные морозы

Третье декабря. Зиме давно пора было воспользоваться своими полноправными правами и обрушиться на регион. И вот сейчас погода решила соответствовать сезону года. Готовьтесь. Температурный фон понизится. Будет очень холодно. По данным специалистов, местами пройдет снег. Теплые воздушные массы сменятся на холодные северо-западные.

Ощутимое похолодание жители Владивостока заметили уже во вторник, второго декабря. Но это только начало. Пик непогоды придется на середину текущей недели.

- Ночью -18-25 градусов, в горных районах столбики термометров опустятся ниже -30 градусов. Днем -10-17 градусов. На побережье теплее: ночью -13-18 , на побережье -5-12 , - сообщает портал Примпогода. -Местами не исключен небольшой снег. В конце рабочей недели днем станет немного теплее. Владивосток похолодание стороной не обойдет. Морозы усилятся. Температурный фон будет постепенно понижаться.

На сайте rp5 серьезное похолодание подтверждается. Например, в среду, 4 декабря, дневные температуры во Владивостоке опустятся до -14 градусов. Но жители краевой столицы ощутят все -26 градусов за счет сильного северо-западного ветра. В четверг и вовсе при -15 – будут все -26 градусов. По данным специалистов, потеплеет лишь к концу рабочей недели.