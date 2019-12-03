2019-12-03T06:04:25+03:00
Общество

Зима, ты ли это: по Приморью ударят 30-градусные морозы

Жители Владивостока при -16 ощутят 26-градусный мороз
Кристина ГРИН
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Пик непогоды придется на середину текущей недели.Пик непогоды придется на середину текущей недели.Фото: Анна ШИПИЛИНА
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Третье декабря. Зиме давно пора было воспользоваться своими полноправными правами и обрушиться на регион. И вот сейчас погода решила соответствовать сезону года. Готовьтесь. Температурный фон понизится. Будет очень холодно. По данным специалистов, местами пройдет снег. Теплые воздушные массы сменятся на холодные северо-западные.

Ощутимое похолодание жители Владивостока заметили уже во вторник, второго декабря. Но это только начало. Пик непогоды придется на середину текущей недели.

- Ночью -18-25 градусов, в горных районах столбики термометров опустятся ниже -30 градусов. Днем -10-17 градусов. На побережье теплее: ночью -13-18 , на побережье -5-12 , - сообщает портал Примпогода. -Местами не исключен небольшой снег. В конце рабочей недели днем станет немного теплее. Владивосток похолодание стороной не обойдет. Морозы усилятся. Температурный фон будет постепенно понижаться.

На сайте rp5 серьезное похолодание подтверждается. Например, в среду, 4 декабря, дневные температуры во Владивостоке опустятся до -14 градусов. Но жители краевой столицы ощутят все -26 градусов за счет сильного северо-западного ветра. В четверг и вовсе при -15 – будут все -26 градусов. По данным специалистов, потеплеет лишь к концу рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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