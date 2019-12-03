В чем причина увольнения Олега Пака из медцентра ДВФУ

Известный нейрохирург и бессменный глава Медцентра ДВФУ Олег Пак внезапно, в последний рабочий день ноября, покинул свой пост. Новость застала врасплох многих приморцев, знающих Пака как большого профессионала на своем месте. Буквально сразу же стало известно, что университет расторг с ним договор по каким-то всплывшим, ранее неизвестным обстоятельствам, но что это за обстоятельства, до сегодняшнего дня оставались тайной.

Отсутствие подробных комментариев и молчание самого Олега Пака породили множество слухов и целую волну возмущения, которая вылилась в петиции, письма поддержки коллег в адрес главы региона, полпреду Юрию Трутеневу, чуть ли не президенту Владимиру Путину. Люди требуют восстановить Пака в должности, не понимая до конца, что об этом думает сам Пак. Вспомнили и другие недавние гонения на врачей в России.

«Комсомолке» удалось узнать истинные причины трудового конфликта ДВФУ и теперь уже бывшего его сотрудника. А главное – поговорить с самим Олегом Паком. Он объяснил, что не комментирует ситуацию в интересах своего несовершеннолетнего сына. Однако мы провели собственное расследование и выяснили, что на самом деле привело к одному из самых громких медицинских скандалов в регионе последних дней.

Пунктик нашелся

Сухие комментарии от университета сразу дали понять, что дело специфическое. Олег Пак работает в учреждении с 2011 года, и за это время к нему не было публичных претензий. Напротив, Медцентр ДВФУ – образцовое медицинское учреждение в регионе, самое технически оснащенное, площадка для многих амбициозных проектов.

Очевидно, в ДВФУ понимали, что увольнение главы медцентра обернется репутационными потерями. И все же пошли на этот шаг.

- Трудовой договор с главным врачом Медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем прекращен с 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации. Исполняющим обязанности главного врача Медицинского центра ДВФУ со 2 декабря 2019 года приказом ректора назначен проректор по медицинским вопросам Крыжановский Сергей Петрович, - сообщили в пресс-службе вуза, даже не уточнив, что за ограничения.

Источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, рассказал, что это за ограничения. Речь идет о ст. 351.1 Трудового кодекса, где говорится, что «к трудовой деятельности в сфере … медицинского обеспечения … не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию». Источник считает, что в вузе специально не стали разъяснять суть претензий, чтобы не навредить самому сотруднику. Однако каким образом могли в свое время принять на работу судимого человека, собеседник ответить не смог, уточнив, что сейчас при трудоустройстве в вуз скрыть подобное точно невозможно. Но как оно было восемь лет тому назад?

Ищите женщину

Так было уголовное дело? Да, действительно, это легко проверяется, и решение суда от 8 февраля 2010 года есть в распоряжении редакции. Мы не будем защищать его фигуранта, лишь кратко перескажем то, что установил суд, чтобы не оставить злопыхателям возможность что-то досочинить.

Июльской ночью встретились супруги на лестничной площадке. На часах – три. Он стоит в дверях квартиры, она вернулась из ночного клуба домой. Он в сердцах предлагает ей вернуться «туда, где шлялась». Пара грубых слов, он отталкивает ее от себя, она царапается о стоявшую в подъезде мебель. С девушкой есть свидетели – подруга и ее муж, которые и привезли ее домой среди ночи. Подруга на суде говорит – оскорблял и бил. Муж подруги говорит, что ничего не видел и не слышал, потому что хотел домой. Женская и мужская солидарность в действии.

Поскандалив в подъезде, супруги разъехались. Через три месяца они официально развелись, но встретились в мировом суде.

Примиряться не стали. Супруг на суде утверждал, что у него не было и в мыслях распускать руки. Признал, что не сдержался и обозвал. Супруга предоставила акта осмотра, в котором написано про синяк на левом плече и правой ягодице, не причинившие вред здоровью.

Что в итоге? Суд признает мужчину виновным по статьям «Оскорбление» и «Побои» (сегодня наказания за домашнее насилие и вовсе нет в уголовном кодексе, оно декриминализировано), назначает наказание в виде штрафа 8 тысяч рублей, взыскивает еще 10 тысяч в пользу потерпевшей. Осужденный штраф платит, приговор обжаловать не пытается и пытается забыть про случившееся, как страшный сон.

Миллионные долги

В университете о судимости узнали из письма, которое недавно пришло в образовательное учреждение. Старые обиды иногда всплывают, стоит ли говорить. В этом же письме от бывшей родственницы было сказано, что у главы медцентра, оказывается, есть задолженность на астрономическую сумму – 4,7 миллионов рублей.

Проверить эту информацию несложно, данные опубликованы на сайте ФССП. Исполнительное производство было возбуждено в октябре 2011 года приставом отдела по взысканию алиментных платежей.

Сумма, как оказалось, набежала за несколько лет якобы невыплаты алиментов, исходя из размеров зарплаты Олега Пака. Однако он сам не согласен с тем, что не поддерживал ребенка после развода, поэтому обратился в суд, и в этот раз суд встал на его сторону. Это «Комсомолке» подтвердил и представитель бывшей супруги Анны. Правда, решение в силу не вступило, судебные тяжбы продолжаются.

Народная поддержка

Чего уж говорить, Олег Пак за годы работы нейрохирургом в Центре материнства и детства, в медцентре ДВФУ, общественной работы с таэквондистами-паралимпийцами, сопредседательством в ОНФ заслужил хорошую репутацию, которая теперь бежит впереди него. Не особо разобравшись, тысячи людей подписали петицию с требованием восстановить его в должности.

«До каких пор у нас будет происходить травля профессионалов и кому выгодно увольнять квалифицированных докторов? Только всем миром отстояли докторов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, которых восстановили в должности с 28 ноября, тут же отличилось Приморье», - пишет создательница петиции в защиту Пака на сайте change.org Анна Пискун.

Как видим, вспоминать Каабака и других уволенных врачей в данном случае не совсем уместно, но разобраться надо. Возможно, что увольнение действительно было поспешным.

Ведь официально: суд состоялся в феврале 2010 года, а устроился Олег Пак на работу в ДВФУ в сентябре 2011 года, то есть спустя полтора года.

- Если судимость погашена, то на человека не могут накладываться ограничения. Предполагаю, что судимость Пака погашена, потому что преступления по статьям 130 и 116.1 небольшой тяжести, и срок давности там небольшой. А прошло уже девять лет. Вопрос тут скорее, была ли судимость при приеме на работу, при заключении договора. Насколько я понимаю, если он оплатил штраф, то уже через год его судимость была погашена. И если он устраивался на работу после того, как срок судимости истек, то сейчас к нему, насколько понимаю, не должно быть претензий, - прокомментировал адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев.

Сам Олег Пак тоже считает, что уволен незаконно и уже подал иск в прокуратуру с требованием о восстановлении. До решения суда по иску предпочитает не комментировать.

«КП-Владивосток» искренне желает Олегу Паку и ДВФУ разобраться в ситуации с точки зрения Трудового кодекса и найти верное решение. Мы будем следить за ситуацией.