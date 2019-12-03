Уссурийск стал первым городом Приморья, где в жилых домах появится «голубое топливо»

Ветку газоотведения Уссурийска подключили к действующему магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск – Владивосток». Врезка в трубу позволит перевести городской жилой микрорайон и резидентов ТОР «Михайловский» на «голубое топливо». Обещают, что пять котельных, которые отапливают дома и предприятия, получат газ до конца 2019 года.

Напомним, что строительство сетей газораспределения в Уссурийском городском округе включено в проект «Чистый воздух», реализуемого в рамках национального проекта «Экология» по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно ему, к 2024 году в Уссурийске должно быть построено 44,6 километра сетей газораспределения.

Врезка газопровода отвода газораспределительной станции Уссурийска состоялась 1 декабря. Специалисты приварили так называемый «разрезной тройник», через который «голубое топливо» придет в город, и дали команду: «Газ в трубе».

- Газ ждали давно, прежде всего потребители Уссурийска, как рядовые жители, так и предприятия. Подключение к «голубому топливу» – это новый виток развития экономики региона, - сказала Елена Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края.

Строительство сетей газораспределения в Уссурийском городском округе включено в проект «Чистый воздух»Фото: Администрация Приморского края

Из магистрально трубы газ попадает на газораспределительную станцию (ГРС) Уссурийска. Там «голубое топливо» проходит специальную обработку и только потом идет к потребителю.

- Газ очищается, подогревается до необходимой температуры, а также наделяется специальным неприятным запахом, похожим на запах гнилого лука. Это необходимо для быстрого выявления возможных утечек, – пояснил Николай Ловыгин, начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром-газораспределение Дальний Восток».

Газ будет подаваться в город в несколько этапов. На первом к «голубому топливу» будут подключены 101 дом и семь социальных объектов уссурийского микрорайона «Радужный». Также газ придет в ТОР «Михайловский» в районе площадки Некруглово.

- Микрорайон сейчас подключен к сжиженному газу, это, конечно ощущается в плане удобства и экономии. Мы надеемся, что с приходом природного «голубого топлива» будем меньше платить за ряд коммунальных услуг, - поделилась Ольга Аистова, жительница микрорайона «Радужный».

Следующий шаг в программе газификации Приморья - ввод такой же ГРС в Спасске-Дальнем, который запланирован на январь 2020 года. В планах перевести на «голубое топливо» не только жилые дома, но и предприятия, в том числе «Спасскцемент». В 2021 году, согласно дорожным картам, на газ передут котельные Находки.

Магистральный газопровод «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» предназначен для доставки газа, добываемого на острове, в Хабаровский и Приморский края. Протяженность трассы — более 1,8 тысячи километров. Проектная производительность первого пускового комплекса — 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Газопровод введен в строй в 2011 году.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» президент РФ Владимир Путин поручил до конца 2024 года увеличить площадь особо охраняемых природных территорий, повысить качество питьевой воды путем модернизации систем водоснабжения, ликвидировать свалки, сформировать комплексную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами, внедрить системы экологического регулирования.