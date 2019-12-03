Единственному в стране black джету дали имя приморского героя-летчика, погибшего в Сирии после слов: «Это вам за пацанов»

30 ноября единственный в стране бизнес-джет впервые совершил рейс из Воронежа в Москву под флагом России. До этого он был зарегистрирован в Росавиации и внесен в авиационный реестр. Накануне стало известно о том, что лайнеру присвоили имя Героя. Роман Филипов – летчик, который погиб в Сирии. Имя и фамилия теперь навсегда с самолетом. Такое решение приняло руководство авиакомпании, которой принадлежит black джет. Как отмечают в пресс-службе Воронежского аэропорта, родственники погибшего Героя такую идею поддержали.

Так выглядит единственный в России черный самолет, сделанный в Канаде.Фото: Международный аэропорт Воронеж, Фейсбук.

- О человеке, с честью выполнившем свой воинский долг, должны знать не только на его Родине. Мы будем рассказывать о героическом поступке Романа Филипова везде, где будет приземляться наш черный лайнер, то есть, по всему миру, - отмечают инициаторы идеи.- Многие в нашей авиакомпании – бывшие офицеры, поэтому решение было принято единогласно.

В ближайшее время в салоне самолета появятся брошюры с биографией Романа Филипова и описанием его героического подвига.

Напомним, что третьего февраля 2018 года 34-летний Роман погиб при выполнении боевого задания в Сирии. Молодой мужчина с детства мечтал об авиации и, закончив Борисоглебское летное училище в родной Воронежской области, отправился служить в приморское село Черниговка. Там он жил последние пять лет вместе с супругой. Затем он попал на настоящую войну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/638009" frameborder="0"></iframe> В Сирии сбит российский СУ- 25.Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований

Роману было 34 года, работать в авиации он мечтал с детства.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Штурмовик Су-25, в котором находился майор Филипов, 3 февраля был сбит ракетой. Летчик капитулировал и приземлился на вражеской провинции Идлиб. Его сразу окружили. Тот не сдавался сперва обстреливал их из пистолета Стечкин, а когда закончились патроны, и боевики подошли вплотную, подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/638112" frameborder="0"></iframe> Последние слова сбитого российского пилота: «Это вам за пацанов».Русские не сдаются - эта аксиома введена у нас на генном уровне. Чтобы не попасть в плен к сирийским террористам, наш пилот подорвал себя гранатой

За отвагу и подвиг Владимир Путин посмертно наградил Романа званием Героя России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние слова российского летчика: «Это вам за пацанов!»

На видео боя пилота Су-25, сбитого в Сирии, с террористами разобрали русскую речь (подробности..)

"Вечного тебе полета": пилот сбитого в Сирии Су-25 служил в Приморском крае

Пилот Роман Филипов, геройски погибший в провинции Идлиб, служил в авиаполку в Черниговке, но летом 2017 года его перевели на Сахалин, выяснила "Комсомольская правда"

Он пошел по стопам отца: приморский летчик Роман Филипов, сбитый боевиками в Сирии, считался настоящим асом

Об авиации пилот мечтал с детства, окончил Борисоглебское летное училище в родной Воронежской области, а потом служил в Черниговке (читать дальше...)

Погибший пилот Су-25 представлен к званию Героя России

Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов, который 3 февраля 2018 года погиб в бою против террористов в Сирии, посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. (подробности)