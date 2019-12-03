2019-12-03T11:32:57+03:00
Общество

Елочные базары 2019 во Владивостоке: где купить елку на Новый год

Елочные базары 2019 во Владивостоке откроются на 20-ти площадках
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Большинство участков стали уже традиционными елочными базарами 2019 во ВладивостокеБольшинство участков стали уже традиционными елочными базарами 2019 во ВладивостокеФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Новый год невозможно представить без главного украшения – елки. Живые зеленые красавицы традиционно начнут продавать в преддверии праздника. Пока мэрия дальневосточной столицы определила места, где развернутся елочные базары 2019 во Владивостоке.

Большинство участков стали уже традиционными елочными базарами 2019 во Владивостоке. Туда удобно ходить жителям города пешком, к торговым точкам можно спокойно подъехать на машине и на общественном транспорте. Весомое количество мест находятся в спальных районах – поближе к жилым домам.

Однако в этом году решено уменьшить число елочных базаров 2019 во Владивостоке с 31 до 20. Связано это с тем, что в прошлом году нераспроданные зеленые красавицы были брошены на улицах за несколько часов до Нового года. С 1 января городским службам пришлось вывозить елки на мусорный полигон.

- Специалисты рассчитывают, что число вырубленных елок в этом году может быть также уменьшено с учетом опыта прошлых лет, что сохранит лесных красавиц в местах их произрастания в тайге, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЕЛКУ

Чтобы не купить лысое дерево вместо пушистой ели достаточно потратить несколько минут. От тактики: «Вроде, выглядит большой» лучше отказаться, да и хватать первую попавшуюся лесную красавицу не стоит. Выбирать ель необходимо по дате вырубки. Чем свежее дерево, тем дольше оно простоит у вас дома. Но все мы понимаем, что продавцы могут лукавить, поэтому есть ряд способов определить: как давно зеленая красавица ждет своего покупателя.

- Ствол должен быть без повреждений. Никаких трещин, срезов от пилы или топора. Если увидели кайму темного цвета – такое дерево простоит не долго.

- Согните веточку. У свежесрубленной ели ветки эластичные, у сухого они ломаются в два счета.

- У недавно срубленной ели цвет хвои должен быть насыщенным и зеленым. Определить качество дерева можно, потерев в руках несколько иголок. Пальцы должны стать маслянистыми и источать елово-пихтовый запах. Сухие иголки без запаха говорят о том, что дерево обморожено.

- Хорошенько встряхните или стукните елку об пол. Если иголки сильно осыпались, дерево срублено давно и долго вас не порадует.

- Слишком тонкий ствол ели говорит о болезни. Например, ствол здорового дерева высотой 1,5 метра должен быть не меньше шести сантиметров в диаметре.

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ НА НОВЫЙ ГОД ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

По 11 из предоставленных мест для елочных базаров 2019 во Владивостоке будет проведен аукцион, который состоится 12 декабря.

- ул. Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки);

- ул. Жигура, 48;

- ул. Карьерная, 22;

- просп. Красного Знамени, 73;

- просп. Красного Знамени, 114 (две автолавки);

- ул. Лермонтова, 75;

- ул. Светланская, 177;

- ул. Фадеева, 12б;

- ул. Шилкинская, 21

- ул. Воронежская, 1;

- ул. Анны Щетининой, 19;

- ул. Сабанеева, 16;

- ул. Аллилуева, 6;

- ул. Луговая, 58;

- Океанский пр., 41;

- Пшеницына, 22;

- Руднева, 1б;

- Руднева, 13в, стр. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Все о госуслугах для семей с детьми, инвалидов и пострадавших от трудовых травм
Наш справочник-бюллетень поможет вам сориентироваться, какую государственную поддержку можно получить в той или иной жизненной ситуации от Фонда социального страхования России (ФСС РФ)
Новости 24
Миллионы на футбол – администрация Приморья выполнила обязательства перед многострадальным «Лучом»
Во Владивостоке осудят добродушного преподавателя, который помогал студентам писать дипломы
Главный синоптик Приморья назвал дату следующего снегопада
Шествие Дедов Морозов перекроет центр Владивостока
Северокорейцев отправили в колонию за браконьерство в Приморье
Око за око: парень отомстил знакомому за убийство кошки и теперь рискует попасть в тюрьму на 15 лет
Фонд «Восточный Порт» запустил проект «Фитнес-карта» для жителей Врангеля
Без страха и страховки: во Владивостоке автомобилист спровоцировал ДТП на встречной полосе
Силовики с автоматами ищут террористов во Владивостоке
«Постыдно»: охотник, на которого якобы напал тигр в Приморье, оклеветал полосатого
The Banker наградил Альфа-Банк престижной премией
Прокурор в отставке, награжденный за безупречную службу, скоропостижно скончался в Приморье
Полиция заинтересовалась нерадивым владельцем опасных собак в Приморье
Пьяный водитель на спортивной машине спровоцировал лобовое ДТП во Владивостоке
Новые злоключения Хатико из Владивостока: «собаку» скинули в реку Объяснения
Не забудьте зарядить телефоны: отключения электроэнергии намечены во Владивостоке
Самый знаменитый маяк Владивостока снова пострадал от вандалов
Следственный комитет заинтересовался скандалом в приморской школе
Приморочка поздравила свою мать с праздником, забив ее до смерти деревянной палкой
Кони поскакали за призами от «Комсомольской правды»
Тхэквондисты «Восточника» завершили спортивный сезон победами во Владивостоке и Врангеле
Два ротвейлера набросились на прохожую в Партизанске