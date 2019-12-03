Елочные базары 2019 во Владивостоке: где купить елку на Новый год

Новый год невозможно представить без главного украшения – елки. Живые зеленые красавицы традиционно начнут продавать в преддверии праздника. Пока мэрия дальневосточной столицы определила места, где развернутся елочные базары 2019 во Владивостоке.

Большинство участков стали уже традиционными елочными базарами 2019 во Владивостоке. Туда удобно ходить жителям города пешком, к торговым точкам можно спокойно подъехать на машине и на общественном транспорте. Весомое количество мест находятся в спальных районах – поближе к жилым домам.

Однако в этом году решено уменьшить число елочных базаров 2019 во Владивостоке с 31 до 20. Связано это с тем, что в прошлом году нераспроданные зеленые красавицы были брошены на улицах за несколько часов до Нового года. С 1 января городским службам пришлось вывозить елки на мусорный полигон.

- Специалисты рассчитывают, что число вырубленных елок в этом году может быть также уменьшено с учетом опыта прошлых лет, что сохранит лесных красавиц в местах их произрастания в тайге, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЕЛКУ

Чтобы не купить лысое дерево вместо пушистой ели достаточно потратить несколько минут. От тактики: «Вроде, выглядит большой» лучше отказаться, да и хватать первую попавшуюся лесную красавицу не стоит. Выбирать ель необходимо по дате вырубки. Чем свежее дерево, тем дольше оно простоит у вас дома. Но все мы понимаем, что продавцы могут лукавить, поэтому есть ряд способов определить: как давно зеленая красавица ждет своего покупателя.

- Ствол должен быть без повреждений. Никаких трещин, срезов от пилы или топора. Если увидели кайму темного цвета – такое дерево простоит не долго.

- Согните веточку. У свежесрубленной ели ветки эластичные, у сухого они ломаются в два счета.

- У недавно срубленной ели цвет хвои должен быть насыщенным и зеленым. Определить качество дерева можно, потерев в руках несколько иголок. Пальцы должны стать маслянистыми и источать елово-пихтовый запах. Сухие иголки без запаха говорят о том, что дерево обморожено.

- Хорошенько встряхните или стукните елку об пол. Если иголки сильно осыпались, дерево срублено давно и долго вас не порадует.

- Слишком тонкий ствол ели говорит о болезни. Например, ствол здорового дерева высотой 1,5 метра должен быть не меньше шести сантиметров в диаметре.

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ НА НОВЫЙ ГОД ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

По 11 из предоставленных мест для елочных базаров 2019 во Владивостоке будет проведен аукцион, который состоится 12 декабря.

- ул. Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки);

- ул. Жигура, 48;

- ул. Карьерная, 22;

- просп. Красного Знамени, 73;

- просп. Красного Знамени, 114 (две автолавки);

- ул. Лермонтова, 75;

- ул. Светланская, 177;

- ул. Фадеева, 12б;

- ул. Шилкинская, 21

- ул. Воронежская, 1;

- ул. Анны Щетининой, 19;

- ул. Сабанеева, 16;

- ул. Аллилуева, 6;

- ул. Луговая, 58;

- Океанский пр., 41;

- Пшеницына, 22;

- Руднева, 1б;

- Руднева, 13в, стр. 3.