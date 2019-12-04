2019-12-04T10:52:42+03:00
Происшествия

«Тащили и рвали зубами»: стая бродячих собак едва не разодрала ребенка на Камчатке

Девочку спас толстый зимний пуховик и прохожие [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Бродячих псов в районе, где случилось ЧП, прикормили местные жителиБродячих псов в районе, где случилось ЧП, прикормили местные жителиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В камчатском городе Вилючинск около трех бездомных псов напали на проходящую мимо школьницу. Девочка пыталась убегать от разъяренных животных, но они догоняли ребенка и продолжали нападать. Школьницу отбили прохожие. Происходящее попало на видео, которое оказалось в руках правоохранителей.

Четверг, 28 ноября, девочка одна шла возле одного из домов, как вдруг на нее налетела свора собак. 11-летняя школьница пыталась вырваться и убежать от бродячих псов, но животные сбивали ребенка с ног, тащили по снегу и разрывали одежду зубами. Отбили девочку у бездомных псов проходящие мимо женщины. В больнице у школьницы диагностировали ушиб спины.

Стая бродячих собак едва не разодрала ребенка на Камчатке.Видео: Кам24! другой источник

- У девочки был плотный пуховик, который собаки порвали, но не прокусили. Ребенок сильно испугался. К нам приходила мама школьницы, она просит возместить стоимость порванной крутки. Со слов женщины, она является многодетной, а муж у нее недавно умер. Мы работаем с краевым учреждением, куда люди приносят одежду, подбираем новый пуховик, и работаем с предпринимателями, - рассказала «КП» Галина Смирнова, глава администрации Вилючинского городского округа.

Оказалось, что бродячих псов в районе, где случилось ЧП, прикормили местные жители. После случившегося, городские службы взялись за ликвидацию бездомных собак.

- Восемь собак отстрелили: сначала три, потом пять дополнительно в других районах, - добавил Виталий Ланин, глава города Вилючинск.

Нападением стаи собак на ребенка заинтересовались силовики. Проверку проводят полиция и следователи.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории ЗАТО город Вилючинск, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Это уже второй за год официально зарегистрированный случай нападения собак на людей в Вилючинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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