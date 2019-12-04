Жители Владивостока согласились разделить Эгершельд на шесть частей

Участники публичных слушаний утвердили проект планировки полуострова Шкота (в народе называемый Эгершельдом) на публичных слушаниях. Теперь весь полуостров будет разделен на шесть районов, в рамках которых уже и будет проходить дальнейшее развитие. Рассказываем, зачем нужно было «пилить» полуостров.

В недалеком для обывателя, но в таком далеком для архитекторов и застройщиков 2012 году был подготовлен проект планировки территории полуострова Шкота. Именно на основании этого документа на протяжении семи лет и осуществлялось все строительство на территории полуострова. Естественно, с учетом объективной реальности, изменения статуса города и реального положения дел в строительной сфере Владивостока назрели перемены.

У участников публичных слушаний было два варианта: принять проект со всеми вытекающими, либо отказаться от него. В случае отказа пришлось бы инициировать разработку нового проекта, снова выделять деньги и ждать, когда же наконец общественности представят новый проект. Учитывая все эти факты присутствующие единогласно проголосовали за текущий проект, несмотря на то, что многим и вовсе была непонятна цель общественных слушаний, их последствия и мотивация горожан присутствовать на подобных городских событиях.

Проект разделения территорий полуострова Шкота, за который проголосовали на публичных слушанияхФото: Алексей САМУСЬКОВ

Новый проект подразумевает разделение всего полуострова Шкота на 6 микрорайонов. Отдельно выделена портовая зона бухты Золотой Рог, а также зона рекреации и военных объектов, которая включает в себя Токаревскую кошку и небольшую береговую часть Амурского залива. Остальные 4 территории - это жилые зоны, которые разбиты с учетом расположения социально-значимых объектов, таких как школы, детские сады и медицинские учреждения.

«Зачем это нужно?», - с таким вопросом к докладчикам обращалось немало присутствующих горожан, имеющих право голоса на публичных слушаниях. Получить более менее вменяемый ответ удалось лишь под конец слушаний. Оказывается, после того, как Эгершельд «попилят» на части, по каждой этой вновь образованной территории будут созданы свои проекты планировки. А участвовать в публичных слушаниях по изменению таких проектов смогут только жители этой территории.

Например, захотят коммерсанты построить новый торговый центр в зоне 3, проголосовать по этому проекту на публичных слушаниях смогут только жители зоны номер 3, а горожане, проживающие в 4 зоне, через дорогу от которых строится новый объект, уже не смогут высказать свое мнение.

Несколько карточек для голосования - типичная ситуация на публичных слушаниях. Сколько объектов в собственности - столько и карточекФото: Алексей САМУСЬКОВ

В этом, конечно, есть своя логика. При таком разделении на районы гораздо удобнее согласовывать проекты, учитывая мнение жителей определенной микротерритории и не ровняться на мнение всего полуострова. Но, в то же время, некоторые недобросовестные бизнесмены смогут воспользоваться ситуацией в собственных корыстных интересах и, например, организовать точечный подвоз якобы обеспокоенных жителей, которые за определенную сумму проголосуют так, как будет выгодно бизнесу, но не жителям.

Однако итогом публичных слушаний стало единогласное принятие проекта планировки полуострова Шкота, несмотря на негодование и недопонимание некоторых жителей, представителей бизнеса и общественных деятелей.