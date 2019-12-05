Контракт на новогодние подарки отдали «Приморскому кондитеру» без аукциона и со скидкой

Контракт на подарки к Новому году достался фабрике «Приморский кондитер». Организация сама выступила с предложением снизить стоимость договора на 9% от цены, которую они заявили ранее. Спецакция действовала всего два дня. Как оказалось, по закону в таких случаях можно подписывать контракт без проведения аукциона.

Как отмечают в департамента образования и науки края, лимит на закупку праздничных подарков для детей был 50 286 000 рублей. В первый раз «Приморский кондитер» предлагал свои услуги за 50 722 016 рублей. Однако после скидки сумма заметно сократилась и составила 46 163 405 рублей. От такого выгодного предложения было сложно отказаться.

Напомним, что началось все с отмены результата торгов на новогодние подарки антимонопольной службой. Удивительно, но в аукционе едва не одержала победу компания из Иваново. Мало того, что создана она была только в прошлом году, так и, согласно документации, в штате нет ни одного сотрудника. Тревожным звонком стало и то, что предлагала она свои услуги со скидкой в 20 миллионов рублей.

- При подготовке технического задания, действительно, были допущены нарушения, однако нельзя не принимать во внимание и тот факт, что результаты проведенного аукциона просто ошеломляют. Цена, за которую согласился работать подрядчик, слишком низкая, если учесть сопутствующие траты, к примеру, расходы на логистику и в целом стоимость качественного товара. Собрать и доставить сладкий подарок из Иваново за 148 рублей – такое предложение явно не вызывает доверия, – прокомментировала Наталья Бондаренко, врио вице-губернатора Приморья.

Повторный аукцион должен был проходить 18 декабря, но в связи с дельным предложением приморского кондитера, подрядчик определился сразу.

Вместе с тем, праздник уже на носу. По данным пресс-службы администрации Приморского края, подарки от губернатора региона начнут развозить детям уже 11 декабря. Сладости получат почти 200 тысяч мальчиков и девочек.