Пока мама на охоте: тренировки и шалости игривых тигрят-тройняшек попали на видео в Приморье

Редкие кадры с играми непоседливых тигрят получили специалисты национального парка в Приморье. Три игривых котенка, ожидая маму с охоты, решили не терять времени даром и устроили тренировочные состязания с играми «Кто здесь главный» и «Укуси, если сможешь».

Три тигренка-непоседы ждали маму прямо перед фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда». Котята провели перед автоматической камерой весь световой день, полный исследований, игр и безмятежного отдыха. Тройняшки не скучали: пока мама добывала ужин, тигрята в развлекательной форме готовились ко взрослой жизни.

Прыжок, бросок, укус, рык – краснокнижные котята во время игр выясняли, кто здесь главный, тренируя навыки борьбы, таскали друг друга за хвост, делили лесную игрушку и даже обнимались. По словам специалистов, таким способом малыши учатся общаться между собой и занимаются физподготовкой, что необходимо для развития тигрят.

Проделки тигрят-тройняшек засняли на Земле леопарда.

- Котятам около четырех месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослом мире. В игре тигрята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться, когда они вырастут. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все котята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты, - рассказала Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Игривые тигрята шалили перед камерой, послушно дожидаясь маму. После малыши убежали, видимо, услышали призыв к ужину.

Амурский тигр – один из редчайших подвидов тигра на планете и занесен Красные книги России и мира. Вся популяция - это около 580 особей, 30 из них зафиксированы в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.