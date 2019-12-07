Как в Голливуде: разбитые стекла, кровь и полицейские лицом в пол

Двоих инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району задержали по подозрению в получении взятки. Полицейские закрылись в авто при виде бойцов УФСБ и отказывались выходить. Специалистам пришлось разбивать окна в патрульной машине и силой вытаскивать подозреваемых.

Спецоперацию по задержанию подозреваемых в получении незаконного денежного вознаграждения в Хорольском районе провели сотрудники УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД. На кадрах оперативной съемки видно, что полицейские отказываются покидать машину, поэтому группе захвата приходится разбить окна и буквально силой вытаскивать подозреваемых наружу. Из-за оказания сопротивления, один из них – порезал лицо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748304" frameborder="0"></iframe> В Приморье двух инспекторов ГИБДД подозревают во взятке.Видео: оперативная съемкаМилана СОКОЛ

По версии следствия, полицейские работали на маршруте, остановили нарушителя, который заплатил им взятку, после чего был отпущен. Естественно, что оба инспектора свою вину отрицали, а от добровольной выдачи денег отказались.

Согласно нескольким видео, имеющимся в распоряжении редакции, между сотрудниками ФСБ и подозреваемыми состоялся следующий диалог:

– Деньги, спрашиваю, где лежат?

– Какие деньги?

– Которые только что получили

– У меня свои личные деньги имеются, ребят

– Хорошо, все равно сейчас вас будем осматривать

– Ребят, я ничего не брал,– заверил старший по званию инспектор

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748305" frameborder="0"></iframe> Подозреваемых пришлось вытаскивать из авто.Оперативная съемкаМилана СОКОЛ

После этого специалисты обратились ко второму инспектору

– Что сейчас делаете, на маршруте работаете?

– Так точно

–Деньги, хотите выдать добровольно?

–Никаких денег у меня нет, – констатировал поранивший лицо полицейский.

Во время задержания не обошлось без травм. Фото: print screen видео

По факту произошедшего уже назначена служебная проверка. По сообщению пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции. Если вина полицейских будет доказана, им грозит увольнение за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников ОВД. Помимо этого инспекторы понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственное начальство будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.