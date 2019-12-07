2019-12-07T11:18:37+03:00
Происшествия

Силовики устроили обыск в департаменте лесного хозяйства Приморья

Специалисты расследуют дело о получении взятки
Милана СОКОЛ
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По факту получения взятки специалистом администрации проводится расследованиеПо факту получения взятки специалистом администрации проводится расследованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером в здании департамента лесного хозяйства администрации Приморского края состоялся обыск. Представители спецслужб осмотрели служебный кабинет Елены Филатовой – ведущего специалиста отдела лесовосстановления и сбора административных платежей.

В ведомстве краевой администрации, расположенном на улице Белинского во Владивостоке, действительно прошел обыск. Информацию «Комсомолке» подтвердила официальный представитель администрации Приморья.

– В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. В рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки. Информация, размещенная в ряде СМИ, об обысках в кабинетах заместителей директора департамента является недостоверной,– прокомментировала исполняющая обязанности директора департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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