Силовики устроили обыск в департаменте лесного хозяйства Приморья
Накануне вечером в здании департамента лесного хозяйства администрации Приморского края состоялся обыск. Представители спецслужб осмотрели служебный кабинет Елены Филатовой – ведущего специалиста отдела лесовосстановления и сбора административных платежей.
В ведомстве краевой администрации, расположенном на улице Белинского во Владивостоке, действительно прошел обыск. Информацию «Комсомолке» подтвердила официальный представитель администрации Приморья.
– В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. В рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки. Информация, размещенная в ряде СМИ, об обысках в кабинетах заместителей директора департамента является недостоверной,– прокомментировала исполняющая обязанности директора департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова.
ИСТОЧНИК KP.RU