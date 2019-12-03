2019-12-07T21:58:49+03:00
Общество

Нулевой травматизм на производстве – приоритет каждого предприятия Приморья

На «круглом столе», организованном Региональным отделением Фонда социального страхования России и «Комсомольской правдой», эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг
Элина ОГАНЕСЯН
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Заработная плата в трудовом договоре должна быть белая: в противном случае сотрудник не сможет рассчитывать на страховые выплаты.Заработная плата в трудовом договоре должна быть белая: в противном случае сотрудник не сможет рассчитывать на страховые выплаты.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Приморье сегодня огромное внимание уделяется профилактике, благодаря которой можно не только снизить количество травматизма на производстве, но и свести его к нулю. Речь идет о концепции нулевого травматизма. Это то руководство и та помощь для работодателей в части профилактики и предупреждения производственного травматизма, которая в ближайшем будущем принесет свои плоды.

- Наша задача - это обеспечение безопасности условий труда, профилактика и предупреждение производственного травматизма. Программа по реализации этих задач была разработана еще в 2013 году, с тех пор мы активно работаем в этом направлении, тесно взаимодействуя с государственной инспекцией, с представителями Фонда социального страхования, - говорит Наталья Олесенко, начальник отдела социального партнерства и охраны департамента труда и социального развития Приморского края. - У нас также есть комиссии, которые анализируют все производственные травмы и устанавливают причинно-следственные связи.

ГЛАВНОЕ - ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКА

- Одно из основных направлений деятельности Фонда социального страхования - мотивировать работодателя к снижению травматизма на производстве, улучшению условий труда и обеспечению защиты работников, - подчеркивает Татьяна Павко, директор филиала № 3 ГУ-ПРО ФСС РФ. - В филиале № 3 зарегистрировано более 39 тысяч страхователей, у которых трудоустроено порядка 320 тысяч работников. Снизив профессиональные риски, мы сохраняем жизнь и здоровье работника. Из 547 работодателей, которые участвуют в финансировании предупредительных мер, больше 200 - из Владивостока. Отрадно, что ежегодно количество страхователей увеличивается. Работодатели, которые уже были участниками программы, приходят вновь.

ОПЫТ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

- Всего в крае на предприятиях энергетики работает около 3 тысяч человек. Более половины из них - во вредных условиях труда, - отмечает Светлана Богданова, ведущий специалист по охране труда АО «ДГК» филиал «Приморская генерация». - Уровень травматизма снижается. В прошлом году у нас не было ни одного случая травматизма. В этом году мы смогли увеличить на 10% сумму финансирования предупредительных мер. Мы выбрали санаторно-курортное лечение. Это, на мой взгляд, один из самых действенных видов профилактики травматизма на производстве. Мы и в дальнейшем продолжим участвовать в программе. В этом году на санаторно-курортное лечение у нас заложено порядка 1 миллиона рублей.

В Приморье зарегистрировано более 70 тысяч предприятий-страхователей, большая часть которых находится во Владивостоке, и свыше 600 тысяч работников - половина из них также жители дальневосточной столицы.

Благодаря финансированию компании могут проводить оценку труда, обучать охране труда, приобретать средства индивидуальной защиты, осуществлять медицинские осмотры, отправлять сотрудников на санаторно-курортное лечение и проводить другие мероприятия.

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