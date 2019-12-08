Приморье в зоне фронта: синоптики назвали дату ближайшего снегопада

В начале будущей недели в Приморье ожидается неустойчивая погода или по-другому «температурные качели». Из-за теплого сектора циклона сначала градусы повысятся, а затем незначительно понизятся. По прогнозам синоптиков портала «Примгидромет», в период небольшого похолодания выпадет умеренный снег.

Ближайшей ночью, 9 декабря, в крае будет морозно. Столбики термометров в среднем будут показывать значения -15…-20 градусов. Тепло будет только жителям южного побережья (-5…-10 градусов), тогда как сильнее всех замерзнут граждане на северо-востоке, где, по прогнозам экспертов, стоит ожидать -30 градусов.

В понедельник днем ядро антициклона ослабеет и переместится в Японское море, вероятность выпадения осадков очень низкая. Зато погода изменится в последующие дни, Приморье останется в зоне фронта, который вызовет местами небольшой и умеренный снег. Ночью морозы значительно ослабеют, значения дневных температур существенно меняться не будут.

Во Владивостоке 9 декабря южным ветром будет выноситься облачность, но обойдётся без осадков. Ночная температура, относительно многих других городов региона, будет умеренно морозной −9…−12 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −2…−4 градусов. Небольшие осадки в виде снега могут выпасть во вторник. После них гидрометеорологи обещают потепление.