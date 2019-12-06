2019-12-06T05:13:30+03:00
Общество

Круглосуточный аквапарк с крупнейшим торговым центром построят во Владивостоке

Также планируется возвести современную базу отдыха на Шаморе
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Пропускная способность водяных горок – от 50 тысяч человек в деньПропускная способность водяных горок – от 50 тысяч человек в деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Аквапарку во Владивостоке быть – инвестиционный проект строительства административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса получил статус приоритетного. Вместе с ним поддержку получит инициатива «Строительство базы отдыха «Мыс Крутой».

Первый в Приморье аквапарк – это часть комплекса, который будет состоять из трех зданий, каждое по 22 этажа в высоту. Появится он в Первореченском районе вдоль Некрасовского путепровода. Пропускная способность водяных горок – от 50 тысяч человек в день. В состав проекта также входит торговый центр, который обещает быть самым крупным во Владивостоке, гостиница уровня «4 звезды» на 200 номеров, 26 тысяч квадратных метров офисов, конференц-залы, кафе и рестораны. Парковка будет рассчитана на 1,5 тысячи машиномест.

- Проект кардинально изменит ландшафт на этом участке гостевого маршрута и станет символом развития Владивостока в статусе дальневосточной столицы, – сказал Роман Мисюрин, представитель инвестора, генеральный директор ООО «Бизнес групп АГТРК».

Проект призван стимулировать рост деловой активности во Владивостоке и развитие сферы гостеприимства. Комплекс сможет принимать туристов и делегации на мероприятия вплоть до федерального масштаба. Сдать комплекс с аквапарком и торговым центром обещают в 2026 году.

Куда раньше – в 2020 году – будет приведена в порядок пляжная зона на Шаморе. Проект строительства базы отдыха «Мыс Крутой» - это создание четырехзвездочного современного гостиничного комплекса для круглогодичного отдыха. В планах сделать инициативу флагманом развития всей бухты Лазурная.

- По словам представителя компании-инвестора, все замечания, которые были озвучены к проекту ранее и мешали его реализации, были устранены – предусмотрен доступ к пляжу, будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания гостей Шаморы, - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Проект, как считают создатели, позволит увеличить турпоток в два раза, создать новые рабочие места и увеличить товарно-денежный оборот, в том числе предприятий малого бизнеса, которые обсуживают туристов на пляжах бухты Лазурная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Производительность растет - травматизм падает, если ты в спецодежде!
В редакции «Комсомольской правды» прошел Круглый стол на тему «Предупредительные меры Фонда социального страхования: как государство поможет работнику сохранить здоровье на рабочем месте»
Главное - решиться и начать учиться!
Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» по подготовке кадров, директор Академии «Ворлдскиллс Россия» Светлана Крайчинская рассказала о программе обучения для россиян, достигших полувекового юбилея
Новости 24
«Уходи, а то отловим»: в Приморье два месяца куражится тигр
51-летнего приморца убили совком из-за ревности
«Стоянка запрещена»: во Владивостоке установят новые дорожные знаки
33 наркопритона и почти полторы тонны наркотиков обнаружили полицейские в Приморье
С утра подморозит, днем потепление: погода на 6 декабря в Приморье
Пса-путешественника разыскивают во Владивостоке
Уже скоро электричество покинет дома некоторых жителей Владивостока
Фонд «Восточный Порт» поздравил добровольцев Врангеля с Днем волонтеров
Крупный пожар уничтожил магазин в Приморье, владельцы подозревают поджог
«Всем, кто в заторах, привет»: вечерний Владивосток стоит в пробках
Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров
Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт»
Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании
Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса
"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"