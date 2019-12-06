Круглосуточный аквапарк с крупнейшим торговым центром построят во Владивостоке

Аквапарку во Владивостоке быть – инвестиционный проект строительства административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса получил статус приоритетного. Вместе с ним поддержку получит инициатива «Строительство базы отдыха «Мыс Крутой».

Первый в Приморье аквапарк – это часть комплекса, который будет состоять из трех зданий, каждое по 22 этажа в высоту. Появится он в Первореченском районе вдоль Некрасовского путепровода. Пропускная способность водяных горок – от 50 тысяч человек в день. В состав проекта также входит торговый центр, который обещает быть самым крупным во Владивостоке, гостиница уровня «4 звезды» на 200 номеров, 26 тысяч квадратных метров офисов, конференц-залы, кафе и рестораны. Парковка будет рассчитана на 1,5 тысячи машиномест.

- Проект кардинально изменит ландшафт на этом участке гостевого маршрута и станет символом развития Владивостока в статусе дальневосточной столицы, – сказал Роман Мисюрин, представитель инвестора, генеральный директор ООО «Бизнес групп АГТРК».

Проект призван стимулировать рост деловой активности во Владивостоке и развитие сферы гостеприимства. Комплекс сможет принимать туристов и делегации на мероприятия вплоть до федерального масштаба. Сдать комплекс с аквапарком и торговым центром обещают в 2026 году.

Куда раньше – в 2020 году – будет приведена в порядок пляжная зона на Шаморе. Проект строительства базы отдыха «Мыс Крутой» - это создание четырехзвездочного современного гостиничного комплекса для круглогодичного отдыха. В планах сделать инициативу флагманом развития всей бухты Лазурная.

- По словам представителя компании-инвестора, все замечания, которые были озвучены к проекту ранее и мешали его реализации, были устранены – предусмотрен доступ к пляжу, будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания гостей Шаморы, - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Проект, как считают создатели, позволит увеличить турпоток в два раза, создать новые рабочие места и увеличить товарно-денежный оборот, в том числе предприятий малого бизнеса, которые обсуживают туристов на пляжах бухты Лазурная.